Meghan Markle újabb vihart kavart. Most egykori hű támogatója, a valóságshow sztár Stassi Schroeder állt nyilvánosan az ellenségei sorába, és egy sor kemény váddal illette a sussex-i hercegnét.

Meghan Markle újabb ellenséget szerzett magának (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Stassi Schroeder, aki korábban elkötelezett védelmezője volt Meghan Markle-nek, nem rejtette véka alá csalódottságát. Elmondása szerint őt szándékosan hagyták ki az 'As Ever' nevű márka PR dobozainak kiküldéséből, miközben más influenszerek megkapták azt. A valóságshow sztár az egyik podcast műsorban fakadt ki:

Szó szerint én védtem meg őt, amikor senki más nem tette. Videókat forgattam erről, kommentáltam az összes dolgot, szó szerint a kib.szott PR-osom is dolgozott ezen.

Stassi Schroeder-nél betelt a pohár, nem támogatja tovább Meghan Markle-t (Fotó: Ron Adar / Northfoto)

Meghan Markle 2017-ben ragadt

Stassi Schroeder úgy érzi, a sussex-i hercegné figyelmen kívül hagyta őt, sőt, egyenesen 'alacsonyabb rendű valóságshow sztárként' kezelte, ami különösen fájó számára, hiszen évek óta nyíltan támogatta Meghan Markle-t:

Ahogyan a közösségi médiában viselkedik, úgy gondolom, hogy 2017-ben ragadt, és egyszerűen csak egy alantas valóságshow szereplőnek tart engem

Stassi Schroeder szerint Meghan Markle gyakran küldi el PR dobozait olyan személyeknek, akik korábban nyilvánosan kritizálták őt. Ezzel megpróbálva befolyásolni, sőt, manipulálni a róla kialakított képet. Ezzel szemben azokat, akik lojálisan mellette álltak, gyakran figyelmen kívül hagyja.

Stassi Schroeder szerint Meghan Markle kontrollmániás, pont úgy, mint Blake Lively (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Meghan Markle kontrollmániás

A valóságshow sztár azt is állította, hogy 'Meghan Markle kontrollmániás', aki nem tűri a kritikát, és inkább stratégiailag próbálja irányítani a nyilvánosság véleményét. Pont úgy, mint Blake Lively, a Gossip Girl sztárja. Továbbá véleménye szerint az egykori Briliáns elmék szereplő márkaépítése nem őszinte, hanem inkább kiszámított és szelektív. Különösen abban, hogy kivel tartja a kapcsolatot. A történtek hatására Stassi Schroeder kijelentette, hogy soha többé nem fog a sussex-i hercegnéről beszélni, és azonnal kis is követte a közösségi médiában: