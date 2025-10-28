Botrány a palotában: III. Károly óriásit bukhat, ha beadja a derekát András hercegnek

A királyi család körül ismét forr a levegő – szakértők szerint Károly király súlyos hibát véthet, ha eleget tesz András herceg és volt felesége, Sarah Ferguson merész kérésének, amely sokak szerint „minden határt átlép”.

Károly király folyamatos botrányokat él át

Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto

Károly király továbbra is küzd testvérével

András herceg, aki két évtizede él a windsori Royal Lodge nevű, harminc szobás rezidencián, most állítólag hajlandó kiköltözni, ám cserébe nem is akármit kér: két külön királyi otthont magának és ex-feleségének.

A herceg – aki továbbra is tagadja a Jeffrey Epsteinhez és Virginia Giuffre-hoz köthető vádakat – korábban azzal próbálta enyhíteni a róla kialakult botrányt, hogy lemondott rangjáról és több kitüntetéséről. Most viszont ismét a középpontba került: a nyilvánosság felháborodott azon, hogy szinte ingyen lakhatott a fényűző birtokon 2003 óta.

A legújabb hírek szerint András lemondana a Royal Lodge-ról, de cserébe a Sussex hercegi pár egykori otthonát, a Frogmore Cottage-ot szeretné. Fergie pedig – aki jelenleg szintén a Royal Lodge-ban él – Adelaide Cottage-ra vetett szemet, vagyis Vilmos herceg és Katalin hercegné eddigi rezidenciájára, amelyet a walesi pár hamarosan elhagy.

A királyi szakértő Jennie Bond szerint azonban a kérés „felháborító és arcátlan”. A BBC egykori tudósítója úgy nyilatkozott a Mirror-nak:

„Óriási hiba lenne, ha a király és a palota engedne egy ilyen pimasz követelésnek. Teljesen süketnek tűnnek a közvélemény hangjára. Az emberek és több parlamenti képviselő is fel van háborodva amiatt, hogy még mindig kiváltságokat követelnek, miközben évek óta botrányok veszik őket körül.”

Bond szerint Károlynak meg kellene húznia a határt, hiszen András és Sarah „felnőttek, saját vagyonuk van”, és nem támaszkodhatnak örökké a király jóindulatára.

Jennie Bond hozzátette:

„Ez a ház, amit korábban visszautasított, most hirtelen mégsem elég. Fergie külön otthont akar – méghozzá a Vilmosék által elhagyott Adelaide Cottage-ot. Egyszerűen hihetetlen.”

Andrásnak állítólag az is felmerült lehetőségként, hogy az Egyesült Arab Emírségekben kapna fényűző palotát, ahol minden meglenne, amire vágyik – és ahogy a szakértő ironikusan megjegyezte: