Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Végtelen homok, üres utcák, lelketlen felhőkarcolók – Egy világjáró elárulta, ez a legrosszabb hely a Földön

Arab-öböl
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 11:15
világutazócsalódásfelhőkarcoló
Több mint kilencven ország, és tucatnyi élmény után egy tapasztalt utazó kimondta: van a Földön egy hely, ahová soha többé nem térne vissza. A világjáró tapasztalata szerint ez a csalódást keltő térség minden modern csillogása ellenére üresebb, mint bármi más hely a világon.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Három évtized, közel száz ország, több kontinens és ezernyi élmény – Gabriel Morris világjáró neve sokaknak ismerősen cseng a YouTube-on. A 613 ezres követőtáborral rendelkező utazó három évtizede járja a világot, ám most először nevezett meg egy csalódást keltő térséget, ahová semmi pénzért nem menne vissza. Nem azért, mert veszélyes, hanem mert szerinte egyszerűen lélektelen.

Gabriel Morris a világjáró a leginkább csalódást keltő térségében
Gabriel Morris világjáró megnevezte azt a csalódást keltő térséget, amely a világ leglélektelenebb helye a véleménye szerint.
Fotó: Gabriel Morris / YouTube

"Szépek, de lélektelenek” – így jellemezte a YouTuber világjáró a csalódást keltő térséget

Morris eddig 97 ENSZ-tagállamban és három vitatott státuszú országban (Koszovó, Észak-Ciprus és Tajvan) járt, és saját bevallása szerint számos helyre többször is visszatért. De egy régió – az Arab-öböl térsége – szerinte a világ legkevésbé izgalmas úti célja.

„A Perzsa-öböl (vagy más néven Arab-öböl) számomra a legkiábrándítóbb hely a világon” – mondta a videójában. „Nem Iránról beszélek, mert az csodálatosnak tűnik, hanem az öböl déli és nyugati partjain fekvő országokról.”

A világjáró szerint ezek a világ leginkább csalódást keltő térségei
Abu-Dhabi felhőkarcolói szépek, csillogók, magasra törőek, de ugyanolyanok, mint a térség többi városának épületei.
Fotó: monticello /  Shutterstock 

A YouTuber járt Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Bahreinben, Katarban, valamint az Egyesült Arab Emírségekben – Dubajban és Abu-Dzabiban is. Még autót is bérelt, hogy felfedezze a sivatagot, de a lelkesedése gyorsan alábbhagyott: „A városokon kívül csak lapos, végtelen sivatag van mindenütt. Szinte semmi érdekes.”

Felhőkarcolók, üres utcák, alkohol nélkül

Gabriel szerint az Arab-öböl városai madártávlatból ugyan lenyűgöző látványt nyújtanak, de a földről egészen más a helyzet. „A hatalmas sugárutak között alig látni gyalogost. Az élet az autókban és a légkondicionált bevásárlóközpontokban zajlik. A városok sterilek, és hiányzik belőlük az emberi lépték.”

Az utazó szerint az arab nagyvárosok „egymás tükörképei”: modern, csillogó, de személytelen felhőkarcolók sora, ahol a kulturális élmény minimális. „Ha becsuknád a szemed Dubajban, és kinyitnád Kuvaitban, nem tudnád megmondani, hol vagy. Csak a Burj Khalifa emlékeztet rá, hogy éppen melyik városban jársz.”

A város ahova a világjáró nem térne már vissza
Kuwaitváros is bőven büszkélkedhet felhőkarcolókkal, bár stílusában semmiben sem tér el a többi futurisztikus Öbölmenti város látképétől.
Fotó: Kirill Neiezhmakov /  Shutterstock 

A legtöbb országban az alkoholfogyasztás is tilos, ami Morris szerint szintén hozzájárul ahhoz, hogy „semmi élet nincs” az éjszakában.

Helyiek helyett vendégmunkások

A világutazó azt is megemlítette, hogy a helyieket szinte lehetetlen megismerni. „A legtöbb ember, akivel találkozol, nem szaúdi, emirátusi vagy bahreini, hanem dél-ázsiai vendégmunkás – indiai, pakisztáni, bangladesi. Ők dolgoznak a hotelekben, éttermekben, boltokban. A helyiek kevesen vannak, és nem igazán érintkeznek a turistákkal.”

Morris szerint emiatt az egész élmény „felhígul”, hiszen az utazás egyik legfontosabb része a helyi kultúra és mentalitás megismerése lenne – de ebben a térségben ez egyszerűen lehetetlen.

ezek a világ leginkább csalódást keltő térségei a világutazó szerint
Doha sziluettje: uyanolyan toronyházak, mint a térség többi nagyvárosában.
Fotó: Kirill Neiezhmakov /  Shutterstock 

Egy kellemetlen incidens tette fel az i-re a pontot

A YouTuber legrosszabb élménye Kuvaitban érte, ahol egy rövid videófelvétel közben megállították a biztonságiak. „Egy palota közelében filmeztem, és próbáltam elkerülni a kényes helyeket, de egy őr mégis odajött. Kihallgatott, kérdéseket tett fel, és bár végül elengedett, az egész helyzet nyomasztó volt. Az ember nem tudja, mi történik a következő percben.”

Gabriel szerint ez az eset végleg megerősítette abban, hogy nem kíván visszatérni az öböl térségébe. „Nem rossz helyek ezek – biztonságosak, tiszták, rendezettek. Csak éppen semmi lelkük nincs.”

Dubaj látképe is - ha nincs rajta a Burj Khalifa - éppen olyan, mint a többi Arab-öböl menti városé.
Fotó: wikipedia

„Szépek, de élettelenek”

A világutazó konklúziója higgadt és őszinte: a modern arab metropoliszok lenyűgözőek lehetnek az üzleti életben vagy a luxus iránt érdeklődőknek, de aki az igazi, emberközeli élményeket keresi, annak csalódást okozhatnak.

„Nem az emberekkel van bajom, hanem azzal, hogy a helyeknek nincs egyéniségük. Szépek, de élettelenek” – mondta Morris, aki ezzel a mondatával valószínűleg sok, az utazásban nemcsak a látványt, hanem a lelket is kereső ember szívéhez szólt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu