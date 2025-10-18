Végtelen homok, üres utcák, lelketlen felhőkarcolók – Egy világjáró elárulta, ez a legrosszabb hely a Földön

Három évtized, közel száz ország, több kontinens és ezernyi élmény – Gabriel Morris világjáró neve sokaknak ismerősen cseng a YouTube-on. A 613 ezres követőtáborral rendelkező utazó három évtizede járja a világot, ám most először nevezett meg egy csalódást keltő térséget, ahová semmi pénzért nem menne vissza. Nem azért, mert veszélyes, hanem mert szerinte egyszerűen lélektelen.
Morris eddig 97 ENSZ-tagállamban és három vitatott státuszú országban (Koszovó, Észak-Ciprus és Tajvan) járt, és saját bevallása szerint számos helyre többször is visszatért. De egy régió – az Arab-öböl térsége – szerinte a világ legkevésbé izgalmas úti célja.
„A Perzsa-öböl (vagy más néven Arab-öböl) számomra a legkiábrándítóbb hely a világon” – mondta a videójában. „Nem Iránról beszélek, mert az csodálatosnak tűnik, hanem az öböl déli és nyugati partjain fekvő országokról.”
A YouTuber járt Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Bahreinben, Katarban, valamint az Egyesült Arab Emírségekben – Dubajban és Abu-Dzabiban is. Még autót is bérelt, hogy felfedezze a sivatagot, de a lelkesedése gyorsan alábbhagyott: „A városokon kívül csak lapos, végtelen sivatag van mindenütt. Szinte semmi érdekes.”
Gabriel szerint az Arab-öböl városai madártávlatból ugyan lenyűgöző látványt nyújtanak, de a földről egészen más a helyzet. „A hatalmas sugárutak között alig látni gyalogost. Az élet az autókban és a légkondicionált bevásárlóközpontokban zajlik. A városok sterilek, és hiányzik belőlük az emberi lépték.”
Az utazó szerint az arab nagyvárosok „egymás tükörképei”: modern, csillogó, de személytelen felhőkarcolók sora, ahol a kulturális élmény minimális. „Ha becsuknád a szemed Dubajban, és kinyitnád Kuvaitban, nem tudnád megmondani, hol vagy. Csak a Burj Khalifa emlékeztet rá, hogy éppen melyik városban jársz.”
A legtöbb országban az alkoholfogyasztás is tilos, ami Morris szerint szintén hozzájárul ahhoz, hogy „semmi élet nincs” az éjszakában.
A világutazó azt is megemlítette, hogy a helyieket szinte lehetetlen megismerni. „A legtöbb ember, akivel találkozol, nem szaúdi, emirátusi vagy bahreini, hanem dél-ázsiai vendégmunkás – indiai, pakisztáni, bangladesi. Ők dolgoznak a hotelekben, éttermekben, boltokban. A helyiek kevesen vannak, és nem igazán érintkeznek a turistákkal.”
Morris szerint emiatt az egész élmény „felhígul”, hiszen az utazás egyik legfontosabb része a helyi kultúra és mentalitás megismerése lenne – de ebben a térségben ez egyszerűen lehetetlen.
A YouTuber legrosszabb élménye Kuvaitban érte, ahol egy rövid videófelvétel közben megállították a biztonságiak. „Egy palota közelében filmeztem, és próbáltam elkerülni a kényes helyeket, de egy őr mégis odajött. Kihallgatott, kérdéseket tett fel, és bár végül elengedett, az egész helyzet nyomasztó volt. Az ember nem tudja, mi történik a következő percben.”
Gabriel szerint ez az eset végleg megerősítette abban, hogy nem kíván visszatérni az öböl térségébe. „Nem rossz helyek ezek – biztonságosak, tiszták, rendezettek. Csak éppen semmi lelkük nincs.”
A világutazó konklúziója higgadt és őszinte: a modern arab metropoliszok lenyűgözőek lehetnek az üzleti életben vagy a luxus iránt érdeklődőknek, de aki az igazi, emberközeli élményeket keresi, annak csalódást okozhatnak.
„Nem az emberekkel van bajom, hanem azzal, hogy a helyeknek nincs egyéniségük. Szépek, de élettelenek” – mondta Morris, aki ezzel a mondatával valószínűleg sok, az utazásban nemcsak a látványt, hanem a lelket is kereső ember szívéhez szólt.
