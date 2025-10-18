Végtelen homok, üres utcák, lelketlen felhőkarcolók – Egy világjáró elárulta, ez a legrosszabb hely a Földön

Három évtized, közel száz ország, több kontinens és ezernyi élmény – Gabriel Morris világjáró neve sokaknak ismerősen cseng a YouTube-on. A 613 ezres követőtáborral rendelkező utazó három évtizede járja a világot, ám most először nevezett meg egy csalódást keltő térséget, ahová semmi pénzért nem menne vissza. Nem azért, mert veszélyes, hanem mert szerinte egyszerűen lélektelen.

"Szépek, de lélektelenek” – így jellemezte a YouTuber világjáró a csalódást keltő térséget

Morris eddig 97 ENSZ-tagállamban és három vitatott státuszú országban (Koszovó, Észak-Ciprus és Tajvan) járt, és saját bevallása szerint számos helyre többször is visszatért. De egy régió – az Arab-öböl térsége – szerinte a világ legkevésbé izgalmas úti célja.

„A Perzsa-öböl (vagy más néven Arab-öböl) számomra a legkiábrándítóbb hely a világon” – mondta a videójában. „Nem Iránról beszélek, mert az csodálatosnak tűnik, hanem az öböl déli és nyugati partjain fekvő országokról.”

Abu-Dhabi felhőkarcolói szépek, csillogók, magasra törőek, de ugyanolyanok, mint a térség többi városának épületei.

A YouTuber járt Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, Bahreinben, Katarban, valamint az Egyesült Arab Emírségekben – Dubajban és Abu-Dzabiban is. Még autót is bérelt, hogy felfedezze a sivatagot, de a lelkesedése gyorsan alábbhagyott: „A városokon kívül csak lapos, végtelen sivatag van mindenütt. Szinte semmi érdekes.”

Felhőkarcolók, üres utcák, alkohol nélkül

Gabriel szerint az Arab-öböl városai madártávlatból ugyan lenyűgöző látványt nyújtanak, de a földről egészen más a helyzet. „A hatalmas sugárutak között alig látni gyalogost. Az élet az autókban és a légkondicionált bevásárlóközpontokban zajlik. A városok sterilek, és hiányzik belőlük az emberi lépték.”

Az utazó szerint az arab nagyvárosok „egymás tükörképei”: modern, csillogó, de személytelen felhőkarcolók sora, ahol a kulturális élmény minimális. „Ha becsuknád a szemed Dubajban, és kinyitnád Kuvaitban, nem tudnád megmondani, hol vagy. Csak a Burj Khalifa emlékeztet rá, hogy éppen melyik városban jársz.”

Kuwaitváros is bőven büszkélkedhet felhőkarcolókkal, bár stílusában semmiben sem tér el a többi futurisztikus Öbölmenti város látképétől.

A legtöbb országban az alkoholfogyasztás is tilos, ami Morris szerint szintén hozzájárul ahhoz, hogy „semmi élet nincs” az éjszakában.