Itt az újabb botrány: András herceg több mint 20 éve nem fizetett lakbért, óriási a felháborodás

András hercegről egyre-másra derülnek ki a kínosabbnál kínosabb részletek. Ezek közül a legújabb: a The Crown Estate dokumentumai szerint több mint 20 éve nem fizetett bérleti díjat a Royal Lodge nevű rezidenciájáért.
A herceg még 2003-ban kötött egy 75 évre szóló bérleti szerződést a 30 szobás Royal Lodge-ra, amely a Windsor Great Park 98 hektáros területén található. A megállapodás szerint 1 millió fontot fizetett a jogokért, és 2005-ben további 7,5 millió font értékben vállalta az ingatlan felújítását.
Ennek ellenére a beszámolók szerint azóta csupán a személyes pénzügyeit rendezi, azt is csak kérésre. Bár a szerződés alapján András herceg és családja 2078-ig lakhatna az épületben, az őt ért botrányok után azonban most könnyen lehet, hogy búcsút kell mondania a királyi rezidenciának.
Nemrégiben maga a királyi családfő jelentette be, hogy nem már nevezik York hercegének, miután hosszú ideje vádolják Jeffrey Epsteinnel, az elítélt szexuális bűnözővel való kapcsolata miatt.
A botrány újabb hulláma után hétfőn már egyes parlamenti képviselők is követelték, hogy fosszák meg Andrást minden címétől, és egyre több hang követeli, hogy távozzon a Royal Lodge-ból is. Emellett egyre nagyobb a nyomás a The Crown Estate-en, hogy hozza nyilvánosságra a bérleti szerződés teljes tartalmát.
Norman Baker, királyi ügyekkel foglalkozó író úgy fogalmazott:
Minden bérleti szerződés tartalmaz valamilyen felmondási záradékot. A közvéleménynek joga van tudni, hogyan maradhatott ott ennyi ideig, és milyen feltételek mellett kényszeríthető a távozásra. Az átláthatóság miatt fontos, hogy nyilvánosságra hozzák a teljes megállapodást - és azt is, miért épp neki ajánlották fel az ingatlant, amely gyakorlatilag közvagyon.
A The Crown Estate el is juttatta a The Independenthez a 2003-ban megkötött szerződés másolatát. Ez megerősíti, hogy András valóban fizetett 1 millió fontot a hosszú távú használatért, és vállalta a műemlékvédelem alatt álló épület teljes felújítását.
A dokumentum ugyanakkor kimondja, hogy a bérleti szerződést fel lehet mondani, ha a bérleti díjat 21 napnál hosszabb ideig nem fizetik, vagy ha más szerződésszegés történik. Ez akár most is alapot adhat arra, hogy a herceget felszólítsák arra, hogy ideje költözni.
