Most derült ki: Meghan már a palotában is ujjal mutogatott András hercegre

Nagy botrányt kavart, amikor kiderült, hogy Meghan Markle minősíthetetlen hangnemben beszél a palota és a saját alkalmazottaival. Többen is panasszal éltek a viselkedése ellen, a palota pedig kivizsgálta az eseteket. Azonban az eredményt titkosították és nem hozták nyilvánosságra.

Meghan és András herceg hasonló lehet

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Most egy, a palota belső köreihez közel álló forrás szerint azért nem hozhatták nyilvánosságra, hogyan bánt valójában Meghan az emberekkel, mert akkor András herceg viselkedésére is fény derült volna. Meghan állítólag több alkalommal is azzal védekezett, hogy a viselkedése megengedett, hiszen András herceg is így bánik a beosztottakkal.

A robbanásveszélyes állítást Andrew Lownie tette új életrajzi könyvében a király kegyvesztett testvéréről és volt feleségéről, Sarah Fergusonról. Az „Entitled: The Rise and Fall of the House of York” (A York-ház felemelkedése és bukása) című könyv azt állította, hogy András az évek során számos királyi alkalmazottal bánt rosszul, és hogy „a Markle-ról szóló jelentést soha nem hozták nyilvánosságra, egyesek szerint azért, mert kérdéseket vetne fel a királynő második fiának viselkedésével kapcsolatban is”.

Lownie azt írta: „Miután Meghan Markle-t azzal vádolták, hogy zaklatta a személyzetet, a Buckingham-palota felkészült a herceg zaklatásával, káromkodásaival és lehetetlen követeléseivel kapcsolatos történelmi panaszokra. Egy korábbi asszisztens könnyekre fakadt, miután hajnal előtt egy telefonhívásban „ráordítottak”, mert András elégedetlen volt a Sun újságban megjelent cikkel. Az egyik munkatársat más munkára helyezték át, mert Andrásnak »nem tetszett a férfi arcán lévő anyajegy«, egy másikat pedig azért, mert »a férfi nejlonnyakkendőt viselt«.”

Az anyakirályné egykori lovászmestere elmondta Lownie-nak, hogy Andrással való kapcsolatai során az a benyomás támadt benne, hogy a király testvére egy "durva, tudatlan gazember". A lovász állítása szerint András egy alkalommal "kibaszott idiótának" nevezett egy munkatársat, mert helytelenül nevezte az anyakirálynőt. A lovász véleménye szerint András nem volt „különösen kedves ember”.