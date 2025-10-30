Megdöbbentő jelenetek: kamerák előtt alázták porig Harry herceget

Harry herceg testbeszédét elemezték szakértők legújabb megjelenése kapcsán, egy nemrég felvett podcast epizódban. Szerintük a sussexi herceg rendkívül kényelmetlenül érezte magát.
Harry, Hasan Minhaj amerikai-indiai humorista podcastjában szerepelt, ahol többek között Meghan Markle munkásságáról is beszélgettek. Annak ellenére, hogy komoly témákat érintettek, az adásban számos humoros megjegyzés hangzott el, nagyrészt a műsorvezetőtől.
Judi James testbeszéd szakértő elmondta, hogy Harrynek alig sikerült lépést tartania a gúnyos humorral.
Hasan azon képessége, hogy komoly és fontos üzeneteket kever a csipkelődő, gúnyos humorral, Harry testbeszédéből ítélve kifejezetten destabilizálóan hatott rá
- fogalmazott Judi.
A szakértő szerint bár Harry maga is képes humoros lenni különböző podcastokban és talkshow-kban, ezekben általában ő irányítja a poénokat.
Tud hatékonyan reagálni az egysoros beszólásokra, de ebben az interjúban úgy tűnt, mintha a műsorvezető túllépte volna a határt: a Harryvel való nevetés helyett inkább rajta nevetett. Ez az, ami miatt a herceg egyre kényelmetlenebbül érezte magát.
Hozzátette, hogy bár a humorista olykor túljárt Harry eszén, az epizód elején még látszott, hogy a herceg uralja a helyzetet, és saját humoros csavart ad a beszélgetéshez.
Amikor a műsorvezető a Spare című könyvéről kérdezte, és Harry ‘sebezhetőségére’ utalt, a herceg arckifejezése megváltozott. Úgy tűnt, azt hitte, komoly beszélgetés következik a mentális egészségéről, de a humorista ehelyett egy idézetet említett arról, hogy Harry korábban a TK Maxx-ben vásárolta a ruháit, ez pedig mintha ismét zavarba hozta volna őt
- mondta a szakértő a Mirror-nak.
A testbeszéd szakértő szerint Harry fizikai jelei is árulkodók voltak: láthatóan egyre kényelmetlenebbül érezte magát, miközben próbálta értelmezni a nagyon amerikai stílusú vicceket.
Az epizód végére a herceg már tanácstalannak tűnt, szinte sírni látszott, és folyamatosan a stáb felé pillantott segítségért és támogatásért.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.