Megdöbbentő jelenetek: kamerák előtt alázták porig Harry herceget

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 19:00
Az amerikai humorista viccei Harry herceg arcára savanyú kifejezést csaltak.
Harry herceg testbeszédét elemezték szakértők legújabb megjelenése kapcsán, egy nemrég felvett podcast epizódban. Szerintük a sussexi herceg rendkívül kényelmetlenül érezte magát.

Harry herceg eddigi legkellemetlenebb interjúja jelent meg
Fotó: Amy Katz /  Northfoto

Harry, Hasan Minhaj amerikai-indiai humorista podcastjában szerepelt, ahol többek között Meghan Markle munkásságáról is beszélgettek. Annak ellenére, hogy komoly témákat érintettek, az adásban számos humoros megjegyzés hangzott el, nagyrészt a műsorvezetőtől. 

Judi James testbeszéd szakértő elmondta, hogy Harrynek alig sikerült lépést tartania a gúnyos humorral.

Hasan azon képessége, hogy komoly és fontos üzeneteket kever a csipkelődő, gúnyos humorral, Harry testbeszédéből ítélve kifejezetten destabilizálóan hatott rá

- fogalmazott Judi.

Harry herceg nem tudta tartani a tempót

A szakértő szerint bár Harry maga is képes humoros lenni különböző podcastokban és talkshow-kban, ezekben általában ő irányítja a poénokat.

Tud hatékonyan reagálni az egysoros beszólásokra, de ebben az interjúban úgy tűnt, mintha a műsorvezető túllépte volna a határt: a Harryvel való nevetés helyett inkább rajta nevetett. Ez az, ami miatt a herceg egyre kényelmetlenebbül érezte magát.

Hozzátette, hogy bár a humorista olykor túljárt Harry eszén, az epizód elején még látszott, hogy a herceg uralja a helyzetet, és saját humoros csavart ad a beszélgetéshez.

Amikor a műsorvezető a Spare című könyvéről kérdezte, és Harry ‘sebezhetőségére’ utalt, a herceg arckifejezése megváltozott. Úgy tűnt, azt hitte, komoly beszélgetés következik a mentális egészségéről, de a humorista ehelyett egy idézetet említett arról, hogy Harry korábban a TK Maxx-ben vásárolta a ruháit, ez pedig mintha ismét zavarba hozta volna őt

- mondta a szakértő a Mirror-nak.

A testbeszéd szakértő szerint Harry fizikai jelei is árulkodók voltak: láthatóan egyre kényelmetlenebbül érezte magát, miközben próbálta értelmezni a nagyon amerikai stílusú vicceket.

Az epizód végére a herceg már tanácstalannak tűnt, szinte sírni látszott, és folyamatosan a stáb felé pillantott segítségért és támogatásért.

 

