Meghan Markle ismét súlyos csapást szenvedett

Meghan Markle júniusban alkalmazta Emily Robinstont, a korábbi Netflixes sajtós szakembert, hogy segítsen felügyelni a PR-munkát, azonban most kiderült, hogy Emily már nem dolgozik neki.

Meghan Markle újabb kulcsembere távozott / Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle elveszítette legújabb PR-szakemberét

Úgy tudni, hogy Robinson, aki korábban a Netflixnél dolgozott a The Crown című sorozat sajtókapcsolati munkatársaként, a hónap elején távozott. Ez azt jelenti, hogy ő a tizedik PR-szakember, aki az elmúlt öt évben felmondott Meghanéknál, mióta Harry herceggel feladták a királyi családban betöltött szerepüket és Kaliforniába költöztek.

Amikor a Los Angeles-i Robinson kinevezését idén nyilvánosságra hozták, sokan meglepődtek, hiszen korábban a vitatott Netflix-sorozat, A Korona munkatársa volt, amely nem túl hízelgő képet fest a királyi családról, köztük az akkor még trónörökös Harryről. Robinson részt vett a sorozat utolsó évadának elkészítésében, amelyben vitatott történetszálak is szerepeltek. Robinson LinkedIn-profilján egyébként nem szerepel a Sussex-családnál végzett munka.

Ő döntött így. Néhány héttel ezelőtt távozott. Nem az a fajta, aki feladja, szóval nagyon kellemetlen lehetett számára a helyzet

- nyilatkozta egy forrás.

Meghanék szóvivője hozzátette: „Robinson projektalapú feladatokat felügyelt a With Love, Meghan nagyon sikeres évadában, valamint további támogatást nyújtott a produkciós cégnek. Kiváló munkát végzett, és ezeket a projekteket nagy sikerrel zárta.”

A külföldi lapok beszámolói szerint Meghan lekicsinylően viselkedik az alkalmazottakkal és nem fogad el tanácsot, amiért a „Difficult Duchess” (Nehezen kezelhető Hercegné) becenevet kapta - számolt be róla a Mirror.