Meghan Markle ismét súlyos csapást szenvedett

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 13:05
SussexNetflixHarry herceg
Tizedik kulcsembere távozott mindössze három hónap után.

Meghan Markle júniusban alkalmazta Emily Robinstont, a korábbi Netflixes sajtós szakembert, hogy segítsen felügyelni a PR-munkát, azonban most kiderült, hogy Emily már nem dolgozik neki.

Meghan Markle újabb kulcsembere távozott
Meghan Markle újabb kulcsembere távozott / Fotó: JLPPA / Bestimage /  Northfoto

Meghan Markle elveszítette legújabb PR-szakemberét

Úgy tudni, hogy Robinson, aki korábban a Netflixnél dolgozott a The Crown című sorozat sajtókapcsolati munkatársaként, a hónap elején távozott. Ez azt jelenti, hogy ő a tizedik PR-szakember, aki az elmúlt öt évben felmondott Meghanéknál, mióta Harry herceggel feladták a királyi családban betöltött szerepüket és Kaliforniába költöztek.

Amikor a Los Angeles-i Robinson kinevezését idén nyilvánosságra hozták, sokan meglepődtek, hiszen korábban a vitatott Netflix-sorozat, A Korona munkatársa volt, amely nem túl hízelgő képet fest a királyi családról, köztük az akkor még trónörökös Harryről. Robinson részt vett a sorozat utolsó évadának elkészítésében, amelyben vitatott történetszálak is szerepeltek. Robinson LinkedIn-profilján egyébként nem szerepel a Sussex-családnál végzett munka.

Ő döntött így. Néhány héttel ezelőtt távozott. Nem az a fajta, aki feladja, szóval nagyon kellemetlen lehetett számára a helyzet

- nyilatkozta egy forrás.

Meghanék szóvivője hozzátette: „Robinson projektalapú feladatokat felügyelt a With Love, Meghan nagyon sikeres évadában, valamint további támogatást nyújtott a produkciós cégnek. Kiváló munkát végzett, és ezeket a projekteket nagy sikerrel zárta.”

A külföldi lapok beszámolói szerint Meghan lekicsinylően viselkedik az alkalmazottakkal és nem fogad el tanácsot, amiért a „Difficult Duchess” (Nehezen kezelhető Hercegné) becenevet kapta - számolt be róla a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
