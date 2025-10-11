"Használd ki a helyzetet!" – szájról olvasó leplezte le a vég kezdetét, így utasította Meghan Markle Harry herceget

Újabb részlet látott napvilágot Meghan Markle és Harry herceg házasságának legviharosabb időszakából. Egy szájról olvasó szakértő szerint a sussexi hercegné évekkel ezelőtt sorsfordító mondatot súgott férjének egy nyilvános eseményen – olyan pillanatban, amikor még senki sem sejtette, hogy a pár hamarosan hátat fordít a királyi családnak.
A jelenet 2018 novemberében, a Fegyverszünet Napja alkalmából rendezett megemlékezésen történt, a Westminster-apátságban. A ceremónián együtt jelent meg a híres négyes – Vilmos és Katalin, valamint Harry és Meghan –, látszólag egységben és harmóniában. De a kamera egy pillanatra megörökített valamit, amit most, hét évvel később egészen más fényben lát a világ.
Egy igazságügyi szájról olvasó, Nicola Hickling szerint Meghan odahajolt férjéhez, és pár sokatmondó szót ejtett ki a száján:
Használd ki a helyzetet!
Harry – állítólag kissé megdöbbenve – visszakérdezett:
Ma?
– mire Meghan halkan válaszolt:
Tedd meg ma este!
Hickling szerint az interakció végén Harry csupán ennyit mondott: „Sweet” – amit a szakértő „furcsán beletörődő reakciónak” nevezett.
A szájról olvasó elemzése szerint Meghan ekkor már irányította a beszélgetést, mintha utasításokat adott volna férjének. Néhány pillanattal később Harry lehajtotta a fejét, és halkan kérdezte:
Tudod, hogy ez a vég?
Erre Meghan – Hickling értelmezése szerint – határozottan bólintott, és csak ennyit felelt:
Igen, tudom.
A jelenet különösen hátborzongató így visszatekintve, hiszen alig néhány hónappal később Harry és Meghan bejelentették, hogy külön királyi háztartást hoznak létre, majd 2020 januárjában jött a sokkoló hír: visszalépnek a királyi család hivatalos feladataitól. A brit sajtó szerint a feszült viszony már korábban is érződött. A Megxit előtti hónapokban Meghan és Harry a királyi rendezvényeken háttérbe szorulva kaptak helyet, például a Royal Albert Hallban rendezett megemlékezésen, ahol a fotók tanúsága szerint a „hátsó sorba” ültették őket, míg Katalin, Vilmos és a királyi család többi tagja az előtérben foglalt helyet.
A szakértők szerint Meghan 2018-as mondata akár az egész Megxit kezdetét is jelenthette.
Ez a rövid, fagyos beszélgetés talán annak a döntésnek a pillanata volt, amikor Meghan elhatározta: nem marad többé az árnyékban
– fogalmazott Hickling.
Ma, több évvel a királyi kiválás után Harry és Meghan Kaliforniában élnek, és ritkán vesznek részt közösen királyi eseményeken. A Fegyverszünet Napját tavaly már nem Londonban, hanem egy kaliforniai videóüzeneten keresztül ünnepelték, ahol a herceg katonai tartásban, Meghan pedig „támogató, de háttérbe húzódó” szerepben jelent meg – mintha újra felidézték volna azt a napot, amikor minden megváltozott – írja a Daily Mail.
