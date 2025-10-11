Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Használd ki a helyzetet!" – szájról olvasó leplezte le a vég kezdetét, így utasította Meghan Markle Harry herceget

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 20:30
harry és meghankirályi család
Szájról olvasó buktatta le a hercegnét. Meghan Markle titokban üzent a férjének.

Újabb részlet látott napvilágot Meghan Markle és Harry herceg házasságának legviharosabb időszakából. Egy szájról olvasó szakértő szerint a sussexi hercegné évekkel ezelőtt sorsfordító mondatot súgott férjének egy nyilvános eseményen – olyan pillanatban, amikor még senki sem sejtette, hogy a pár hamarosan hátat fordít a királyi családnak.

Meghan Markle és Harry herceg
Meghan Markle és Harry herceg
Fotó: Doug Peters /  Northfoto

Meghan Markle titkos üzenete

A jelenet 2018 novemberében, a Fegyverszünet Napja alkalmából rendezett megemlékezésen történt, a Westminster-apátságban. A ceremónián együtt jelent meg a híres négyes – Vilmos és Katalin, valamint Harry és Meghan –, látszólag egységben és harmóniában. De a kamera egy pillanatra megörökített valamit, amit most, hét évvel később egészen más fényben lát a világ.

Egy igazságügyi szájról olvasó, Nicola Hickling szerint Meghan odahajolt férjéhez, és pár sokatmondó szót ejtett ki a száján:

Használd ki a helyzetet!

Harry – állítólag kissé megdöbbenve – visszakérdezett:

 Ma?

– mire Meghan halkan válaszolt:

Tedd meg ma este!

 Hickling szerint az interakció végén Harry csupán ennyit mondott: „Sweet” – amit a szakértő „furcsán beletörődő reakciónak” nevezett.

A szájról olvasó elemzése szerint Meghan ekkor már irányította a beszélgetést, mintha utasításokat adott volna férjének. Néhány pillanattal később Harry lehajtotta a fejét, és halkan kérdezte:
 

Tudod, hogy ez a vég?

Erre Meghan – Hickling értelmezése szerint – határozottan bólintott, és csak ennyit felelt: 

Igen, tudom.

A jelenet különösen hátborzongató így visszatekintve, hiszen alig néhány hónappal később Harry és Meghan bejelentették, hogy külön királyi háztartást hoznak létre, majd 2020 januárjában jött a sokkoló hír: visszalépnek a királyi család hivatalos feladataitól. A brit sajtó szerint a feszült viszony már korábban is érződött. A Megxit előtti hónapokban Meghan és Harry a királyi rendezvényeken háttérbe szorulva kaptak helyet, például a Royal Albert Hallban rendezett megemlékezésen, ahol a fotók tanúsága szerint a „hátsó sorba” ültették őket, míg Katalin, Vilmos és a királyi család többi tagja az előtérben foglalt helyet.

A szakértők szerint Meghan 2018-as mondata akár az egész Megxit kezdetét is jelenthette. 

Ez a rövid, fagyos beszélgetés talán annak a döntésnek a pillanata volt, amikor Meghan elhatározta: nem marad többé az árnyékban

 – fogalmazott Hickling.

Ma, több évvel a királyi kiválás után Harry és Meghan Kaliforniában élnek, és ritkán vesznek részt közösen királyi eseményeken. A Fegyverszünet Napját tavaly már nem Londonban, hanem egy kaliforniai videóüzeneten keresztül ünnepelték, ahol a herceg katonai tartásban, Meghan pedig „támogató, de háttérbe húzódó” szerepben jelent meg – mintha újra felidézték volna azt a napot, amikor minden megváltozott – írja a Daily Mail.

 

