"Használd ki a helyzetet!" – szájról olvasó leplezte le a vég kezdetét, így utasította Meghan Markle Harry herceget

Újabb részlet látott napvilágot Meghan Markle és Harry herceg házasságának legviharosabb időszakából. Egy szájról olvasó szakértő szerint a sussexi hercegné évekkel ezelőtt sorsfordító mondatot súgott férjének egy nyilvános eseményen – olyan pillanatban, amikor még senki sem sejtette, hogy a pár hamarosan hátat fordít a királyi családnak.

Meghan Markle és Harry herceg

Fotó: Doug Peters / Northfoto

Meghan Markle titkos üzenete

A jelenet 2018 novemberében, a Fegyverszünet Napja alkalmából rendezett megemlékezésen történt, a Westminster-apátságban. A ceremónián együtt jelent meg a híres négyes – Vilmos és Katalin, valamint Harry és Meghan –, látszólag egységben és harmóniában. De a kamera egy pillanatra megörökített valamit, amit most, hét évvel később egészen más fényben lát a világ.

Egy igazságügyi szájról olvasó, Nicola Hickling szerint Meghan odahajolt férjéhez, és pár sokatmondó szót ejtett ki a száján:

Használd ki a helyzetet!

Harry – állítólag kissé megdöbbenve – visszakérdezett:

Ma?

– mire Meghan halkan válaszolt:

Tedd meg ma este!

Hickling szerint az interakció végén Harry csupán ennyit mondott: „Sweet” – amit a szakértő „furcsán beletörődő reakciónak” nevezett.

A szájról olvasó elemzése szerint Meghan ekkor már irányította a beszélgetést, mintha utasításokat adott volna férjének. Néhány pillanattal később Harry lehajtotta a fejét, és halkan kérdezte:



Tudod, hogy ez a vég?

Erre Meghan – Hickling értelmezése szerint – határozottan bólintott, és csak ennyit felelt:

Igen, tudom.

A jelenet különösen hátborzongató így visszatekintve, hiszen alig néhány hónappal később Harry és Meghan bejelentették, hogy külön királyi háztartást hoznak létre, majd 2020 januárjában jött a sokkoló hír: visszalépnek a királyi család hivatalos feladataitól. A brit sajtó szerint a feszült viszony már korábban is érződött. A Megxit előtti hónapokban Meghan és Harry a királyi rendezvényeken háttérbe szorulva kaptak helyet, például a Royal Albert Hallban rendezett megemlékezésen, ahol a fotók tanúsága szerint a „hátsó sorba” ültették őket, míg Katalin, Vilmos és a királyi család többi tagja az előtérben foglalt helyet.