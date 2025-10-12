Harry herceg pánikol – zaklatás ellenére is elutasítják biztonsági kérelmeit

Harry herceg hivatalosan kérte a brit hatóságokat, hogy vizsgálják felül biztonsági intézkedéseiket az Egyesült Királyságba tett látogatásai során, miután egy ismert zaklató kétszer is veszélyesen közel került hozzá.
A herceghez közel álló forrás szerint Sussex hercege levelet írt Shabana Mahmoodnak, a brit belügyminiszternek, és hivatalos kockázatértékelési kérelmet nyújtott be a Királyi és Közszereplők Védelméért Felelős Végrehajtó Bizottsághoz (RAVEC).
A jelentések szerint az ismert zaklató szeptember 9-én hatolt be egy biztonságosnak ítélt zónába egy belvárosi londoni szállodában, ahol Harry a WellChild-díjátadón vett részt. Két nappal később ugyanaz a férfi ismét feltűnt, ezúttal a Robbanássérülés-vizsgálati Központban.
A történtek ellenére a Legfelsőbb Bíróság nem adott helyt Harry kérésének, amely az adófizetők által finanszírozott személyes védelem biztosítására irányult a látogatásai idejére.
A forrás kiemelte, hogy Harry a belügyminiszternek küldött levelét még a szeptemberi incidensek előtt adta postára.
A bírósági döntés után Harry egy televíziós interjúban úgy fogalmazott:
Nem tudok elképzelni egy olyan világot, ahol visszavinném a feleségemet és a gyermekeimet az Egyesült Királyságba.
Shabana Mahmood elmondta, hogy felkéri Yvette Coopert, az akkori belügyminisztert és Keir Starmer miniszterelnököt a beavatkozásra.
Az ítélet indoklásában Sir Geoffrey Vos bíró úgy fogalmazott: a RAVEC döntése érthető és talán előre látható volt.
Harry herceg szerint a döntés lehetetlenné teszi, hogy Meghant és gyermekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt, biztonságban visszavigye szülőhazájába - írja az Independent.
A brit kormány szóvivője így reagált a történtekre:
Az Egyesült Királyság védelmi rendszere szigorú és arányos. Régóta fennálló politikánk, hogy nem adunk ki részletes információkat ezekről a megállapodásokról, mert ez veszélyeztetheti azok integritását és az érintettek biztonságát.
