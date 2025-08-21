Meghan Markle feltűnően hallgat, mióta Harry titkos levelet hagyott a királyi családnak

Harry herceg kétségbeesetten próbálja begyógyítani a királyi családdal kapcsolatos sebeket, ám Meghan Markle feltűnően csendben maradt legutóbbi békülési gesztusa után.

Meghan Markle feltűnően hallgat Harry titkos levele óta / Fotó: JLPPA / Bestimage

Nemrég kiderült, hogy Harry titokban egy levelet hagyott a Burmai Csillag Emlékműnél egy királyi esemény alkalmával, amelyen Károly király és Kamilla királyné is részt vett. Állítólag megkért egy közeli barátot, hogy diszkréten helyezzen el egy üzenetet, valamint egy vörös pipacsból készült koszorút a helyszínen a VJ-napi megemlékezés részeként.

Meghan viszont nem írta alá a levelet, és ez sokaknak feltűnt. Ez már nem az első alkalom az elmúlt hetekben, hogy hallgatásával hívja fel magára a figyelmet. Királyi szakértők is megkérdőjelezték, miért nem állt ki férje mellett, amikor az egy rendkívül kellemetlen nyilvános vita közepébe került a Sentebale jótékonysági szervezet igazgatótanácsában.

Harry korábban lemondott a Sentebale-ről, miután heves konfliktusba keveredett Dr. Sophie Chandauka elnökkel. A vita olyannyira elfajult, hogy a jótékonysági bizottság minden érintettet megrovott, amiért hagyták, hogy az ügy nyilvánosan eszkalálódjon.

Sokan azt remélték, Meghan kiáll Harry mellett ebben a nehéz helyzetben. Ehelyett azonban továbbra is csendben maradt, ez pedig egyre több kérdést vet fel a királyi család ügyeit figyelő szakértők körében.

Meghan legutóbbi Instagram-bejegyzései is szándékosan elkerülik a kényes témákat. Egyik posztjában például egy citromos tésztás spagetti receptjét osztotta meg, míg egy másikban a With Love, Meghan című műsor második évadát reklámozta.

Dr. Tessa Dunlop királyi szakértő a Mirror-nak adott interjújában így fogalmazott:

Most, hogy Meghan és Harry új Netflix-szerződést írtak alá, amely kevésbé jövedelmező, mint az előző 78 millió dolláros megállapodás, de még mindig jelentős, vajon a hercegné megtalálja-e újra a hangját? Nem azt a hangot, amellyel az új sorozatot népszerűsíti, hanem azt, amelyet akkor használt, amikor elhagyta a királyi családot. Azt, amely kiállt az igazságért és a nyilvánosság előtt szólt bele a hatalmi viszonyokba.

A szakértő hozzátette, hogy Dr. Chandauka, Harry nemezise, továbbra is a szervezet élén áll, miközben Meghan támogatása nyilvánosan is segíthetné a herceget. A pletykák szerint a hercegnének személyes problémái is voltak Chandaukával, melyeket kamerák is rögzítettek egy Sentebale-jótékonysági pólómeccsen.