Harry herceg titokban cselekedett: levelet küldött családjának

Harry herceg titkos levelet küldött a családjának, amelyet a Nemzeti Emlékaboretumban helyeztek el. A király és a királyné pénteken vettek részt az emlékhelyen tartott eseményen, amely a VJ-nap (a japán kapituláció napja) 80. évfordulóját ünnepelte.

Harry herceg titokban levelet küldött családjának / Fotó: AFP

Kiderült, hogy a király legfiatalabb fia, Harry herceg is lerótta tiszteletét azon a napon. Egy közeli barátját kérte meg, hogy helyezzen el egy levelet és koszorút a Burma Star emlékműnél, ugyanazon a helyszínen, ahol a hivatalos megemlékezés zajlott.

A tiszteletadás Sussex hercegének kérésére csak azután történt, hogy a királyi pár már elhagyta a helyszínt. Ezzel Harry elkerülte, hogy jelenléte elvonja a figyelmet az esemény hivatalos részéről, ez pedig sokak szerint fontos jele annak, hogy a herceg továbbra is próbálja rendezni viszonyát családjával.

Az aláírt levél, amelyen a királyi címer is szerepelt, néhai nagyapja, Fülöp edinburghi herceg emléke előtt tisztelgett.

Számomra ez az évforduló különösen fontos jelentéssel bír. Elhunyt nagyapám, Fülöp herceg a csendes-óceáni hadjáratban szolgált. Csendes alázattal beszélt azokról az évekről, de tudom, milyen mélyen tisztelte mindazokat, akik mellette álltak a háború színterén. Ma, amikor rá gondolok, rátok is gondolok: a közös nehézségekre, a kialakult kötelékekre és az örökségre, amit hagytok magatok után. Alázattal tölt el a példája, büszke vagyok a szolgálatára és az elkötelezettségére, és mélységesen hálás vagyok azért, amit elszenvedett. Története közös örökségünk része, és soha nem szabad elfelejteni. A legmélyebb tisztelettel köszönöm.

Az ünnepség rendkívül meghatóra sikerült. A napfényes napon tartott eseményen tisztelegtek mindazok előtt, akik a Távol-Keleten és a Csendes-óceánon harcoltak és életüket vesztették a második világháborúban.

A megemlékezésen két repülőhúzás, kétperces néma csend, zenei fellépések, valamint az úgynevezett "Elfeledett Háború" túlélőinek személyes vallomásai is szerepeltek - írja az Express.