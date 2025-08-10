Elegük van már Harryből és a nyavalygásából: "hagyja már abba ezt az áldozati szerepet"

A királyi család rajongói között köztudott, hogy Harry évek óta el van hidegülve a családjától. A herceg mióta Meghannel van együtt, hátrahagyta Angliát, majd kiadta Tartalék című botránykönyvét. Ezt ráadásul még követte jó pár botrányinterjú is. Épp ezért, habár Diana és Károly fiatalabbik gyermeke mostanában hangoztatja, hogy békülne rokonaival, erre nem sok esély van. Sőt, nemrég egy királyi dolgozó is figyelmeztette őt: ideje feladnia az áldozat szerepét.

Figyelmeztetést kapott Harry. Fotó: AFP

Hagyja abba, hogy áldozatként állítja be magát, és kezdjen hősként viselkedni a történetben. Írja meg a saját forgatókönyvét. Szerintem az emberek már egy kicsit belefáradtak abba, hogy Harry herceg arról beszél, milyen kegyetlen vele a világ és mennyire borzalmas az élete

- közölte II. Erzsébet egykori sajtótitkára, Ailsa Anderson, majd hozzátette, talán eljött az idő Harry számára az újrakezdéshez. Ehhez pedig dél-afrikai projektje jó lökés lehet. Még akkor is, ha a Jótékonysági Bizottság nemrég vizsgálatot indított ellenük.

Harry 2006-ban alapította a Sentebale névre hallgató alapítványt Seeiso herceggel, hogy segítse a dél-afrikai fiatalokat és gyerekeket, különösen azokat, akik HIV-vel vagy AIDS-szel élnek, írja Mirror kiemelve, a vizsgálat ellenére Harry nem akar leállni. Erről pedig az alapítvány szóvivője beszélt: