Videón a leleplező pillanat: Meghan Markle már ekkor átvette az irányítást Harry felett

Meghan Markle már 2018 tavaszán, alig egy hónappal az esküvőjük előtt, először vett részt egy nagyobb nyilvános eseményen a királyi család képviseletében. Harry herceggel együtt fiatal delegáltakkal találkoztak a Nemzetközösségi Kormányfők londoni csúcstalálkozóján. A lépés szokatlan volt, hiszen hivatalosan még nem tartozott a családba, mégis reflektorfénybe került.

Meghan Markle viselkedését korábban bájos ügyetlenségnek gondolták, mára egyértelműen öntörvényű magatartást tanúsított / Fotó: Dominic Lipinski / Nothfoto

Meghan Markle nem akart és nem is tudott beilleszkedni a királyi családba

Judi James testbeszéd-szakértő szerint már ekkor látszott, hogy Meghan magabiztosan mozog a társasági helyzetekben, sőt, inkább ő vezeti Harryt, nem fordítva. Egy apró pillanat sokatmondó volt, mivel Meghan előrébb lépett a hercegnél, ami ellentétes a protokollal. Harry bocsánatkérően hátralépett és átengedte neki a vezetést.

James úgy véli, Harry korábban mindig a középpontban állt, katonás erőt és játékos humort sugárzott, ám Meghan mellett láthatóan más szerepbe került. Meghan színésznői múltja és társasági magabiztossága megmutatkozott, mivel gesztusai élénkek voltak, tekintete határozott, és könnyedén megtartotta a hallgatóság figyelmét. Harry viszont gyorsan pislogott, kezét összefonta, mintha nem tudná, mikor lépjen előre - írja a Daily Mail.

A szakértők szerint protokoll szempontjából Harrynek kellett volna vezetnie, lovagiasság alapján azonban helyes volt, hogy Meghant előre engedte. A dinamika mindenesetre hamar nyilvánvaló lett, mert Meghan természetes módon vette át az irányítást, Harry pedig követte őt.

Ez a szereposztás későbbi útjaikon is megfigyelhető volt, például az írországi látogatáskor, majd évekkel később New Yorkban a Time 100 csúcson, ahol Meghan ismét középpontba került. Harry testbeszéde ekkor is háttérbe húzódást jelezte.

Meghan féltestvére szerint mindig ő volt a figyelem középpontjában, ez sosem változott. Úgy tűnik, ez a színpadi magabiztosság tette lehetővé, hogy a királyi protokollal szemben is saját szabályai szerint lépjen fel. Harry pedig már a kezdetektől elfogadta, hogy felesége álljon az események élére.