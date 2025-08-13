Meghan Markle-nek nem elég a 100 milliós bukás: ők égethetik le magukat a Netflixes műsorában

Úgy tűnik, a Netlfixnek akad némi fölös elszórni való pénze. Ahelyett hogy több minőségi produkciót készítenének, inkább a 100 milliós bukást generáló Meghan Markle-be fektetnek be. A negatív reklám is reklám, ugyanis a Harry herceg 44 éves kedvese lifestyle műsora, a Szeretettel, Meghan csúnyán megbukott az év elején, azonban hamarosan jön a második fele, és az is kiderült, kik égetik magukat a botrányosan rossz műsorban.

Szeretettel Meghan: Meghan Markle gyermekei az idők végezetéig nézhetik édesanyjuk műsorát, melyben egy vagyonért mutogatja, hogyan válogat virágot (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Meghan Markle bukott

Hiába nézték kevesen a Szeretettel, Meghant, a streaming-szolgáltató már előre felvette a második évadot, így 100 milliós bukás ide vagy oda, de a műsor lemegy. Az új vendégek közül eddig a modell, Chrissy Teigen neve volt ismert. A Netflix az új előzetessel együtt bejelentette, hogy Meghan influenszereket és séfeket fog vendégül látni. A névsor szerint Christina Tosi, Clare Smyth, Daniel Martin, David Chang, Heather Dorak, Jamie Kern Lima, Jay Shetty, José Andrés, Radhi Devlukia, Samin Nosrat és Tan France is feltűnik a lifestyle műsorban. A névsor bizonyos körökben illusztris, de látszik, hogy a hatalmas büdzsé ellenére sem akartak igazi sztárok csatlakozni a műsorhoz, sőt Harry is alig pár percre volt látható a műsorban, ahol Meghan felfedezi a pattogatott kukoricát, és fél kiló virággal tálal pár felvágott zöldséget.

Harry herceg felesége műsorában alig pár percet szerepelt (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Meghan Markle csalt

A műsor készítése már eleve nehezen indult, és Meghan szimplán megszivatta a Netflixet. A megállapodás szerint a sztárnak a saját otthonába kellett volna beengedni a nézőket, de ezt végül megtagadta, és a közelben béreltek ki egy birtokot. Meghan szemlátomást nem igazán jártas a konyhában, ezt a lifestyle-műsorok nagyasszonya, a 83 éves Martha Stewart is kiszúrta, aki erős kritikával illetve Harry herceg nejének "munkásságát".

Markle nem engedte be a stábot a saját otthonába, dacára annak, hogy megegyeztek (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Meghan Markle és a Netflix

Szivatás ide, alacsony nézettség oda, a 100 milliós szereződés után a Netflix korábban belengetett már egy újabb szerződést, és a napokban hivatalossá is vált, hogy Meghan és Harry cége újabb zsíros megállapodást kötött. A streaming óriás azért most óvatosabb volt, ugyanis egy úgy nevezett first look-üzletet kötöttek, vagyis bármilyen filmes, tévés ötletüket először a Netflix készítheti el, és csak akkor mehetnek más streaminghez vagy csatornához, ha a Netflix passzolta a projektet.