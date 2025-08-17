UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ez a megállapodás sokkal inkább Meghan projektje" - úgy tűnik, ismét különvált Meghan és Harry herceg

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 16:30
NetflixHarry herceg
Harry és Meghan új Netflix-szerződést írt alá, de a bejelentésből egyvalami szinte teljesen hiányzik. Egy szakértő szerint a döntés mögött tudatos stratégia húzódik.

Harry és Meghan Markle új Netflix-szerződése fontos döntést jelez a pár részéről.

Úgy tűnik Harry és Meghan most a szerződés miatt ismét különválik.
Úgy tűnik, Harry és Meghan most a szerződés miatt ismét különválnak. - Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

A sussexiek bejelentették, hogy új, többéves szerződést írtak alá filmes és televíziós projektekre. Az új megállapodás értelmében a Netflix kapja az első választási lehetőséget a jövőbeni munkáikra.

Öt évvel ezelőtt Harry és Meghan egy jövedelmező szerződést kötöttek a streaming szolgáltatóval, amelyről úgy vélik, több mint 100 millió dollárt (közel 34 milliárd forintot) ért, miután 2020-ban lemondtak a királyi család dolgozó tagjainak státuszáról. A mostani hosszabbítás azonban visszalépésnek számít az előző, kizárólagos jogokat biztosító megállapodáshoz képest, és a hírek szerint jóval kevesebbet ér.

A szerződés bejelentésekor Meghan úgy nyilatkozott, ő és Harry büszkék rá, hogy meghosszabbíthatják együttműködésüket a platformmal. Alig néhány órával később pedig megjelent a hercegné készülő második sorozatának, a Szeretettel: Meghan életmódműsornak az előzetese.

Nyilvánvalónak tűnik, hogy ez a megállapodás sokkal inkább Meghan projektje. Úgy tűnik, Harry valamelyest részt vett egy ugandai árvaházról szóló dokumentumfilm előkészítésében, de Meghan lesz az, aki a képernyőn megjelenik, életmódműsorokat vezetve. Úgy gondolom, ez világosan mutatja, hogy a pár eldöntötte: Meghan a televíziós személyiség, míg Harry inkább jótékonysági munkájában érzi magát otthonosan. Szerintem ez számukra a helyes egyensúly.

- mondta Jennie Bond, egykori királyi tudósító, miután észrevette, hogy Harryt nem emlegetik sokszor a bejelentésben. 

Mindez azután történt, hogy a pár botrányos sorozata, a Harry & Meghan, amelyben erősen kritizálták a királyi családot, a Netflix egyik legnézettebb dokumentumfilmje lett, 23,4 millió megtekintéssel. Más projektek azonban, például Harry lovaspólóról szóló sorozata, meg sem közelítették ezt a nézettséget.

Meghan legutóbbi munkája, a Szeretettel: Meghan című főző- és életmódműsor 2025 márciusában jelent meg, de nem került be a Netflix első 300 legnézettebb műsora közé a megjelenést követő hat hónapban, ráadásul a kritikusok is erősen lehúzták.

Úgy tudom, az ilyen első betekintés megállapodások nem ritkák Hollywoodban. Az ilyen szerződések általában bizonyos mértékű pénzügyi befektetéssel is járnak a cégbe. Ez pedig jó hír az Archewell számára. Az a tény, hogy Harry és Meghan egyáltalán új szerződést kötöttek a Netflixszel, igazi válasz mindazoknak, akik azt mondták, hogy a kapcsolatuk a platformmal végleg megszűnt.

- tette hozzá a királyi szakértő.

Jennie hangsúlyozta, hogy a streaming szolgáltató kifejezetten befolyásos személyeknek nevezte a sussexi párost, ugyanis bármit mondanak vagy tesznek, azt szinte mindenhol lehozzák a hírlapok. Az új szerződéssel megmutatták a kritikusoknak, hogy még mindig van lehetőségük Hollywoodban, és életben tartották kapcsolatukat is a Netflixszel - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu