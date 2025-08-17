"Ez a megállapodás sokkal inkább Meghan projektje" - úgy tűnik, ismét különvált Meghan és Harry herceg

Harry és Meghan Markle új Netflix-szerződése fontos döntést jelez a pár részéről.

Úgy tűnik, Harry és Meghan most a szerződés miatt ismét különválnak. - Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A sussexiek bejelentették, hogy új, többéves szerződést írtak alá filmes és televíziós projektekre. Az új megállapodás értelmében a Netflix kapja az első választási lehetőséget a jövőbeni munkáikra.

Öt évvel ezelőtt Harry és Meghan egy jövedelmező szerződést kötöttek a streaming szolgáltatóval, amelyről úgy vélik, több mint 100 millió dollárt (közel 34 milliárd forintot) ért, miután 2020-ban lemondtak a királyi család dolgozó tagjainak státuszáról. A mostani hosszabbítás azonban visszalépésnek számít az előző, kizárólagos jogokat biztosító megállapodáshoz képest, és a hírek szerint jóval kevesebbet ér.

A szerződés bejelentésekor Meghan úgy nyilatkozott, ő és Harry büszkék rá, hogy meghosszabbíthatják együttműködésüket a platformmal. Alig néhány órával később pedig megjelent a hercegné készülő második sorozatának, a Szeretettel: Meghan életmódműsornak az előzetese.

Nyilvánvalónak tűnik, hogy ez a megállapodás sokkal inkább Meghan projektje. Úgy tűnik, Harry valamelyest részt vett egy ugandai árvaházról szóló dokumentumfilm előkészítésében, de Meghan lesz az, aki a képernyőn megjelenik, életmódműsorokat vezetve. Úgy gondolom, ez világosan mutatja, hogy a pár eldöntötte: Meghan a televíziós személyiség, míg Harry inkább jótékonysági munkájában érzi magát otthonosan. Szerintem ez számukra a helyes egyensúly.

- mondta Jennie Bond, egykori királyi tudósító, miután észrevette, hogy Harryt nem emlegetik sokszor a bejelentésben.

Mindez azután történt, hogy a pár botrányos sorozata, a Harry & Meghan, amelyben erősen kritizálták a királyi családot, a Netflix egyik legnézettebb dokumentumfilmje lett, 23,4 millió megtekintéssel. Más projektek azonban, például Harry lovaspólóról szóló sorozata, meg sem közelítették ezt a nézettséget.

Meghan legutóbbi munkája, a Szeretettel: Meghan című főző- és életmódműsor 2025 márciusában jelent meg, de nem került be a Netflix első 300 legnézettebb műsora közé a megjelenést követő hat hónapban, ráadásul a kritikusok is erősen lehúzták.

Úgy tudom, az ilyen első betekintés megállapodások nem ritkák Hollywoodban. Az ilyen szerződések általában bizonyos mértékű pénzügyi befektetéssel is járnak a cégbe. Ez pedig jó hír az Archewell számára. Az a tény, hogy Harry és Meghan egyáltalán új szerződést kötöttek a Netflixszel, igazi válasz mindazoknak, akik azt mondták, hogy a kapcsolatuk a platformmal végleg megszűnt.

- tette hozzá a királyi szakértő.