Brutális: Vad csapódott az autóba, félpályán halad a forgalom

Vaddal ütközött össze egy személyautó a 35-ös főúton, Hajdúböszörmény közelében, az 56. kilométernél. A műszaki mentést végző hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amely akadályozza a forgalmat. Az érintett útszakaszon félpályán haladnak a járművek - írja a katasztrófavédelem.

Fotó: MW archív

Baleset történt a 41-es főúton is

Két kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze a 41-e főúton, Napkor közelében, a 11-es kilométerszelvénynél. A balesethez a nyíregyházi hivatásos és a napkori önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írják.