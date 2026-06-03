Brutális: Vad csapódott az autóba, félpályán halad a forgalom

Vaddal ütközött össze egy személyautó a 35-ös főúton, Hajdúböszörmény közelében, az 56. kilométernél. A műszaki mentést végző hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amely akadályozza a forgalmat. Az érintett útszakaszon félpályán haladnak a járművek - írja a katasztrófavédelem.
Két kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze a 41-e főúton, Napkor közelében, a 11-es kilométerszelvénynél. A balesethez a nyíregyházi hivatásos és a napkori önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írják.
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