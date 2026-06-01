Brutális robbanás rázta meg a környéket: gyermekek is életüket vesztették

Nem kevesebb, mint 46 halottja és több tucat sérültje van annak a robbanásnak, amely Mianmar északi részén következett be vasárnap, egy felkelők által ellenőrzött térségben. A tragédia egy, a kínai határhoz közel fekvő, Kaung Tat nevű faluban történt. Egy helyi mentős állítása szerint az áldozatok között hat gyermek volt, köztük egy egyéves is.

A robbanásban legalább 46-an vesztették életüket / Fotó: Andy Watkins / Unsplash (Illusztráció)

Robbanás okozta tucatnyi ember halálát

A robbanás következtében 200 ház rongálódott meg a településen, valamint további száz épület a közelben lévő Pan Lone faluban. A térséges a Ta'ang National Liberation Army (TNLA) ellenőrzi, az ő közlésük szerint egy bányászati célokra tárolt robbanóanyag okozta a detonációt, miután az lángra kapott. A beszámolók szerint akár 55 halálos áldozata is lehet a tragédiának.

A hivatalos adatok egyelőre 46 áldozatról tudnak: köztük volt három kínai állampolgár is, akiknek holttestét vasárnap este hamvasztották el. A mentési munkálatokat még hétfőn is folytatódtak, mialatt 74 ember sérült meg a detonációban - őket a Namkham General Hospital kórházba szállították.

A robbanás következtében több helyi lakos életét vesztette, mások megsérültek, és jelentős károk keletkeztek az otthonokban

- nyilatkozta a TNLA.

Egy helyi lakos a közösségi médiában úgy írta le a történeket, miszerint először azt hitték, légi támadás érte őket.

Csak a szerencsének köszönhetem, hogy életben maradtam. A szobámban ültem, tésztát ettem és a telefonomat néztem. Ha a konyhában lettem volna, valószínűleg már nem élnék.

A szemtanú hozzátette, a robbanás után pánik és gyász uralkodott el a környéken.

A lakos annak is hangot adott, miért működhetett robbanóanyagokat tároló létesítmény lakóövezet közelében, illetve kiemelte, az áldozatok családtagjai magyarázatot követelnek a hatóságoktól. A TNLA szerint bányászati célokra használt robbanóanyagokat tároltak a raktárban, és vizsgálatot indítottak annak érdekében, hogy kiderüljön, mi okozhatta a detonációt.

A hírek szerint a mianmari fegyveres csoportok a működésüket sokszor bányászatból tartják fent, és gyakori, hogy a laza biztonsági előírások miatt ilyen balesetek fordulnak elő - áll a BBC cikkében.