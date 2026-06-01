Pánik a levegőben: az Atlanti-óceán felett hibásodott meg a repülőgép hajtóműve

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 13:10
A gép ezt követően azonnal visszafordult.

Meghibásodott hajtómű miatt kellett visszafordulnia egy repülőgépnek az Atlanti-óceán felett. Az eredeti terv szerint a gép meg se állt volna Jamaicáig, azonban a technikai problémák miatt vissza kellett fordulniuk. 

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Meghibásodott hajtómű miatt fordult vissza a járat

Vissza kellett fordulnia egy Jamaicába tartó repülőgépnek az Atlanti-óceán felett, miután kiderült, menet közben meghibásodott a repülőgép egyik hajtóműve. A Virgin Atlantic VS165-ös járata szombaton, helyi idő szerint 16:12-kor szállt fel a London-Heathrow-i repülőtérről, majd három órával később, az észak-atlanti átkelés közepette állt le az egyik hajtómű.

A VS165-ös járat fedélzetén 246 utas és a 13 fő személyzet tartózkodott, és eredeti tervek szerint a jamaicai Sangster Nemzetközi Repülőtéren landolt volna. Annak érdekében, hogy ne okozzanak nagyobb károkat, a pilóták a meghibásodott hajtómű leállítása mellett döntöttek, és az Atlanti-óceán felett visszafordultak Európa irányába. Mivel a meghibásodott hajtóművet leállították, a repülőgép emiatt csak csökkentett teljesítménnyel volt képes haladni, a biztonság érdekében pedig a pilóták 10 ezer méterről nagyjából 6 ezer méteres magasságig ereszkedtek.

Több egység is felkészült a gép fogadására

A légi irányítás az Írország nyugati partviékén található Shannon Repülőtér felé irányította a repülőgépet. A Shannon Repülőtér az Atlanti-óceánt átszelő járatok egyik fontos vészhelyzeti repülőtere. A földi személyzet teljes készültséggel várta a gép landolását: a repülőtér tűzoltó- és mentőegyégei több járművel várakoztak a kifutópálya mellett, mialatt a rendőrök is kiérkeztek a helyszínre. Az ír parti őrséget is riasztották az elővigyázatosság kedvéért, mellettük mentőcsónakokat is készenlétbe helyeztek az Aran-szigetekről.

A repülőgép végül helyi idő szerint 21 óra 24 perckor biztonságos landolást hajtott végre a Shannon Repülőtéren, öt órával a levegőbe emelkedése után. Miután leszállt, a mentőegységek végig kísérték a gépet, azonban az ellenőrzés során nem találtak tüzet vagy további veszélyforrást, így a repülőgépet biztonságosan tudták a parkolóhelyére kísérni.

A gépen utazó utasok és a személyzet is sértetlenül hagyta el a fedélzetet. A Virgin Atlantic később gondoskodott arról, hogy az utasok egy másik járattal folytathassák az útjukat Jamaicába. A szakemberek jelenleg is vizsgálják, hogy mi okozhatta a hajtómű meghibásodását - olvasható a Mirror cikkében

 

