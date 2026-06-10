Nyomtalanul eltűnt a 17 éves Csaba a Bácsalmásról: így látták utoljára

Április 20-án hagyta el a bácsalmási gyermekotthont a 17 éves O. Csaba Zsolt, ám azóta sem érkezett vissza. A tinédzser engedély nélkül hagyta el az intézményt, a rendőrség pedig azóta is égen-földön keresi az eltűnt fiút, aki hetek óta semmilyen életjelet nem adott magáról.
A Police.hu közleménye szerint Csaba könnyen felismerhető a személyleírása alapján. Ha látni véli, az alábbi jellemzőkre figyeljen:
A Komáromi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármit tud a fiú hollétéről, azonnal jelentkezzen. A bejelentők akár névtelenséget is kérhetnek.
Az eltűnt fiúról készült képet ERRE A LINKE KATTINTVA nézheted meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.