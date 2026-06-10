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Nyomtalanul eltűnt a 17 éves Csaba a Bácsalmásról: így látták utoljára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors eltűnt fiatal személy
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 10:20
körözésrendőrség
Nyomtalanul eltűnt a 17 éves Csaba. A tinédzser még április végén sétált ki egy gyermekotthonból, azóta senki sem tudja, hol lehet. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri, minden perc számíthat.
Bors
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Április 20-án hagyta el a bácsalmási gyermekotthont a 17 éves O. Csaba Zsolt, ám azóta sem érkezett vissza. A tinédzser engedély nélkül hagyta el az intézményt, a rendőrség pedig azóta is égen-földön keresi az eltűnt fiút, aki hetek óta semmilyen életjelet nem adott magáról.

Eltűnt O. Csaba Zsolt, nagy erőkkel keresi a rendőrség
Eltűnt O. Csaba Zsolt, nagy erőkkel keresi a rendőrség / Fotó: Gé / MW

Így ismerheti fel az utcán az eltűnt tinédzsert

A Police.hu közleménye szerint Csaba könnyen felismerhető a személyleírása alapján. Ha látni véli, az alábbi jellemzőkre figyeljen:

  • Magasság: Körülbelül 180 centiméter magas
  • Haj és szem: Szőke hajú, a szeme színe barna
  • Ruházat: Eltűnésekor fehér pólót viselt

A Komáromi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármit tud a fiú hollétéről, azonnal jelentkezzen. A bejelentők akár névtelenséget is kérhetnek.

Az eltűnt fiúról készült képet ERRE A LINKE KATTINTVA nézheted meg.

 

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