Horror a VII. kerületben: napok óta feküdt holtan a saját lakásában, amire rátaláltak a testére

Ismét ölhetett a csendes gyilkos: alighanem szén-monoxid-mérgezés végzett azzal a férfival, akinek holttestére hétfőn találtak rá a budapesti tűzoltók egy VII. kerületi lakásban. Úgy vélik, napok óta halott lehetett. Amikor rátaláltak, a konyhában még be volt kapcsolva a gáztűzhely, és a mérések is kimutatták a levegőben a gyilkos gázt – számolt be az esetről a Tények. A lakókat érthetően megrázták a történtek. Volt közülük, aki 20 éve ismerte az áldozatot. Elárulták: az elhunyt sokat dolgozott, ugyanakkor magányos volt: senki sem látogatta.