"Két csodálatos családapa ment el" - megdöbbentő oka lehet a halálos áramütésnek a ráckevei gyümölcsösben

Mint arról a Metropol elsőként beszámolt, a tragédia egy ráckevei gyümölcsösben történt az 51-es út mentén: az emberek éppen egy rázógéppel munkálkodtak péntek (június 14.) délután, amikor – eddig tisztázatlan körülmények között – hét dolgozót megrázott az áram.

A helyszínre mentőket és mentőhelikoptert is riasztottak, a két családapa, Balázs és László életét azonban már nem tudták megmenteni Fotó: Bors

A mentők azonnal a helyszínre érkeztek, ugyanis ketten súlyosan, míg ketten életveszélyesen megsérültek.

Az élet és halál között lebegő dolgozókat a helyszínen kellett újraéleszteni. Azonban, bár a mentősök mindent megtettek értük, már nem lehetett őket megmenteni, és a helyszínen életüket vesztették:

- Egyelőre tisztázatlan okból ért áramütés több embert egy ráckevei gyümölcsösben, 2024. június 14-én 13 óra körül. Egy 44 és egy 47 éves férfi a helyszínen meghalt, két nőt súlyos sérüléssel vittek kórházba, egy könnyebben sérült férfit a helyszínen elláttak – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, akik foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés ügyében vizsgálódnak.

A történteken az egész település megdöbbent, ugyanis sokan ismerték a két áldozatot, B. Balázst és N. Lászlót. A két férfit köztiszteletben álló emberként ismerték a településen, a helyiek elmondták, hogy mind a ketten a meggy betakarításán dolgoztak, köztük a tulajdonos is, a saját kertjében.

Balázst és Lászlót is nagyon kedvelték a helyiek, a két családapát most tucatnyian gyászolják:

Két csodálatos ember és családapa ment el, akik nagyon sokat dolgoztak és tettek. A családjuknak éltek, nagyon dolgos emberek voltak. Mindenki összetört a hír hallatán, mindkettőjüket nagyon szerették

– mondta el egy helyi férfi. Hozzátették, hogy azt ők sem tudják, mi is történt pontosan azon a tragikus napon, de ők úgy hallották, hogy a kinyitott rázóponyva ért hozzá a magas feszültséghez, míg mások szerint egy traktor is szerepelhetett az esetben, és a magasfeszültség először a munkagéphez ért hozzá. Biztosan azonban még nem tudni, a rendőrség jelen pillanatban is nyomoz az ügyben.

Eközben a településen a két súlyos sérültért imádkoznak: információink szerint a két nőt jelenleg is kórházban kezelik, és bár állapotuk stabil, de továbbra is válságos.