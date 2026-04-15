Vagyonokat fizetett a remélt boldogságért: 29 milliót csalt ki a győri nőtől a netes lovag

csalás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 14:53
győrtárskereső
Társkeresőn indult a románc, de keserű ébredés lett a vége: egy győri nőtől több mint két év alatt összesen 29 millió forintot csalt ki internetes kedvese. A férfi a végén már agresszívan követelte a pénzt az áldozatától.
A Győri Rendőrkapitányságon tett feljelentést a napokban az a helyi nő, akit egy 2022 áprilisában, egy népszerű társkereső oldalon megkezdett internetes ismerkedés sodort anyagi romlásba. Bár a felek személyesen is találkoztak, a kapcsolat hamar különös fordulatot vett. A férfi a randevúk során folyamatosan pénzt kért: hol tartozásokra, hol ruházkodásra vagy tankolásra hivatkozott. A nő, bízva abban, hogy támogatása elmélyíti a kapcsolatot, minden kérést teljesített.

Milliós bukás a neten: a társkereső lovag hamar agresszív követelővé vált
A társkereső lovagból agresszív követelő lett

Az idő múlásával a férfi stílusa megváltozott. Egy ponton túl már nem udvariasan kért, hanem szinte agresszív módon követelte a juttatásokat. A nő évekig fizetett, mire rádöbbent, hogy érzelmi csalás áldozata lett. Mire a rendőrséghez fordult, a megtakarításaiból már 29 millió forint vándorolt a csalóhoz. A rendőrök jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt indítottak eljárást.

Így ismerheted fel a profi csalót

A Police.hu figyelmeztet: az úgynevezett nigériai csalás ezen formájában az elkövetők érzelmileg hálózzák be áldozataikat. Érdemes gyanakodni, ha:

  • Az idegen gyanúsan hamar vall szerelmet vagy ígér összeköltözést.
  • Kifogásokkal hárítja a telefonos vagy videós hívásokat.
  • Változatos, megható indokokkal kér pénzt magának vagy rokonainak.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
