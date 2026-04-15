Vagyonokat fizetett a remélt boldogságért: 29 milliót csalt ki a győri nőtől a netes lovag

A Győri Rendőrkapitányságon tett feljelentést a napokban az a helyi nő, akit egy 2022 áprilisában, egy népszerű társkereső oldalon megkezdett internetes ismerkedés sodort anyagi romlásba. Bár a felek személyesen is találkoztak, a kapcsolat hamar különös fordulatot vett. A férfi a randevúk során folyamatosan pénzt kért: hol tartozásokra, hol ruházkodásra vagy tankolásra hivatkozott. A nő, bízva abban, hogy támogatása elmélyíti a kapcsolatot, minden kérést teljesített.

Milliós bukás a neten: a társkereső lovag hamar agresszív követelővé vált

Fotó: Pexels (illusztráció!)

A társkereső lovagból agresszív követelő lett

Az idő múlásával a férfi stílusa megváltozott. Egy ponton túl már nem udvariasan kért, hanem szinte agresszív módon követelte a juttatásokat. A nő évekig fizetett, mire rádöbbent, hogy érzelmi csalás áldozata lett. Mire a rendőrséghez fordult, a megtakarításaiból már 29 millió forint vándorolt a csalóhoz. A rendőrök jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt indítottak eljárást.

Így ismerheted fel a profi csalót

A Police.hu figyelmeztet: az úgynevezett nigériai csalás ezen formájában az elkövetők érzelmileg hálózzák be áldozataikat. Érdemes gyanakodni, ha: