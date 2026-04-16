Súlyos baleset történt a magyar főúton, a mentőket is riasztani kellett

Rohantak a tűzoltók, miután letért az útról és árokba csapódott egy személykocsi a 31-es főúton, Mende határában. A 38-as kilométernél történt balesethez elsőként a sülysápi önkéntes tűzoltók érkeztek meg, akik áramtalanították a gépkocsit.

Az esethez riasztották a nagykátai hivatásos tűzoltókat is. A járműben csak annak vezetője utazott, hozzá mentő érkezett. A főút érintett szakaszán félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.