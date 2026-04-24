Rohantak a mentők: 90 éves rolleres okozott balesetet

Rolleres balesethez siettek a mentők. A hírek szerint egy 90 éves férfi okozott incidenst nem messze Baranya vármegye határától.

Rolleres balesethez siettek az eszéki mentősök, miután egy 90 éves férfi nem tartotta be a közlekedési szabályokat

Nem mindennapi jelenetet játszódott le a horvátországi Eszék településén hétfő délután. A hírek szerint egy 90 éves rolleres okozott balesetet, aki a tilos jelzés ellenére nagy sebeséggel behajtott egy forgalmas kereszteződésbe.

Több szabályt is megszegett a baleset előzményeként

A hivatalos közlemény szerint a kijelölt gyalogátkelőhelyen ugyan piros volt a lámpa, ennek ellenére a 90 éves rolleres behajtott a kereszteződésbe. Itt oldalról nekiütközött egy szabályosan közlekedő utónak, amelyet egy 70 éves sofőr vezetett.

A helyi sajtó beszámolói alapján a 90 éves rolleres a baleset következtében az úttestre zuhant, és akit a kiérkező mentők láttak el. A hatóságok közlekedési baleset okozásáért, valamint többszörös közlekedési szabályszegésért bírságot szabtak ki a rolleresre - írja a Tények.