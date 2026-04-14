Megrázó fotók: esélye sem volt a nőnek a túlélésre, a baleset pillanatában életét vesztette

Halálos kimenetelű baleset történt hétfőn az M5-ösön, Ócsa közelében. Egy személyautó olyan erővel csapódott egy előtte haladó kamionba, hogy a sofőr abban a pillanatban életét vesztette.
Úgy tudni, a tragédia azért következett be, mert egy kamion lelassított az előtte feltorlódott kocsisor miatt. Ezt azonban a személyautójával mögötte haladó nő nem vette észre időben, és teljes erővel belecsapódott a szállítójármű hátuljába. Az ütközés következtében a kocsi eleje és oldala is darabokra szakadt, szinte a felismerhetetlenségig. A sofőr azonnal elhunyt.
A Tények jelentése szerint a kamion sofőrjét súlyos állapotban szállították kórházba. A rendőrség jelenleg is vizsgálja a halálos kimenetelű baleset részleteit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.