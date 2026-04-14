Megrázó fotók: esélye sem volt a nőnek a túlélésre, a baleset pillanatában életét vesztette

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 06:55 / FRISSÍTÉS: 2026. április 14. 07:35
Hátulról csapódott egy kamionba egy sofőr. A nő az M5-ösön vesztette életét. Drámai fotók a helyszínről.

Halálos kimenetelű baleset történt hétfőn az M5-ösön, Ócsa közelében. Egy személyautó olyan erővel csapódott egy előtte haladó kamionba, hogy a sofőr abban a pillanatban életét vesztette.

Az M5-ösön történt karambolt nem élte túl a sofőr
Miért történt baleset az M5-ösön?

Úgy tudni, a tragédia azért következett be, mert egy kamion lelassított az előtte feltorlódott kocsisor miatt. Ezt azonban a személyautójával mögötte haladó nő nem vette észre időben, és teljes erővel belecsapódott a szállítójármű hátuljába. Az ütközés következtében a kocsi eleje és oldala is darabokra szakadt, szinte a felismerhetetlenségig. A sofőr azonnal elhunyt.

Az autó szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott
A Tények jelentése szerint a kamion sofőrjét súlyos állapotban szállították kórházba. A rendőrség jelenleg is vizsgálja a halálos kimenetelű baleset részleteit.

 

