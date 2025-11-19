Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

7+1 megdöbbentő nyilvános mosdó a világon, amitől eldobod az agyad – Te kipróbálnád? – Galéria

látnivaló
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 18:15 / FRISSÍTÉS: 2025. november 20. 10:36
utazásmosdóWCvilágnap
Ma van a WC világnapja. Ennek apropóján készültünk pár igazán különleges nyilvános mosdóval, amelyet akár te magad is igénybe vehetsz. Ezektől garantáltan tátva marad a szád!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Ha azt gondoltad sosem fogsz pozitív szemmel nézni a nyilvános mosdókra, most meg fogunk lepni! Ezek az illemhelyek különleges megoldásaikkal vagy művészi esztétikájukkal, de biztosan le fognak nyűgözni.

Különleges nyilvános mosdó Budapesten a Dorottya utcában
7+1 hihetetlen nyilvános mosdó a világból.
Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

A WC világnapja

November 19. a WC világnapja, ami bár első hallásra kissé humorosan hangzik, valójában fontos üzenete van. Az ázsiai Toalett Világszervezet 2001-ben indította útjára a furcsa világnapot, hogy minden évben egyszer, nagyobb figyelmet fordítsunk a szennyvízelvezetés, -tisztítás és a higiénia fontosságára. 2013 óta pedig az ENSZ is csatlakozott a kezdeményezéshez globális kampányokon keresztül.

Hihetetlen nyilvános mosdók

A világnap alkalmából most nézzük meg, milyen különleges nyilvános mosdókat látogathatnak az emberek világszerte. Ezek nem az aluljárós WC-k, amelyeket ameddig csak tehetsz, messziről elkerülsz. Néhányuk kész művészeti alkotás, amit kívülről is megcsodálnak a turisták. Nézd meg a legérdekesebb nyilvános illemhelyeket galériánkban!

Tükrös pihenőhely nyilvános mosdói Észak-Norvégiában
Tokiói üvegfalú nyilvános mosdó
UriLift International BV behúzható piszoárok és nyilvános mosdók Európában
Suwoni Mr. Toilet House nyilvános mosdója
HZA nyilvános mosdója Norvégiában (Urredplassen)
Nyilvános mosdók az új-zélandi Matakanán
Lobster loos wellingtoni nyilvános mosdók Új-Zélandon
A Budapesti Dorottya utcában található pop-art nyilvános mosdó
Galéria: A világ legérdekesebb nyilvános mosdói
1/8
1. Észak-Norvégia, pihenőhely: modern tükrös nyilvános mosdók, csodás kilátással.

Nézd meg közelebbről Magyarország legérdekesebb nyilvános mosdóját: Kiss Miklós pop-art toalettjét:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu