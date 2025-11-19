7+1 megdöbbentő nyilvános mosdó a világon, amitől eldobod az agyad – Te kipróbálnád? – Galéria

Ha azt gondoltad sosem fogsz pozitív szemmel nézni a nyilvános mosdókra, most meg fogunk lepni! Ezek az illemhelyek különleges megoldásaikkal vagy művészi esztétikájukkal, de biztosan le fognak nyűgözni.

7+1 hihetetlen nyilvános mosdó a világból.

Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

A WC világnapja

November 19. a WC világnapja, ami bár első hallásra kissé humorosan hangzik, valójában fontos üzenete van. Az ázsiai Toalett Világszervezet 2001-ben indította útjára a furcsa világnapot, hogy minden évben egyszer, nagyobb figyelmet fordítsunk a szennyvízelvezetés, -tisztítás és a higiénia fontosságára. 2013 óta pedig az ENSZ is csatlakozott a kezdeményezéshez globális kampányokon keresztül.

Hihetetlen nyilvános mosdók

A világnap alkalmából most nézzük meg, milyen különleges nyilvános mosdókat látogathatnak az emberek világszerte. Ezek nem az aluljárós WC-k, amelyeket ameddig csak tehetsz, messziről elkerülsz. Néhányuk kész művészeti alkotás, amit kívülről is megcsodálnak a turisták. Nézd meg a legérdekesebb nyilvános illemhelyeket galériánkban!