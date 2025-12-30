Elérhető helyen volt a légpuska: életveszélyesen megsebesült egy kisgyerek Szabolcsban

Gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség egy szabolcsi férfi ellen, akinek két kiskorú gyermeke közül az egyik légpuskával hátba lőtte a testvérét - közölte a főügyészség kedden az MTI-vel.
Azt írták: a vádlott férfi közös lakóházban él lánytestvérével, aki a vádlott két kiskorú gyermekének a törvényes képviselője is.
A férfi 2024 májusában vásárolta meg a légpuskát a hozzá tartozó lőszerekkel együtt, amelyeket lakóhelyükön, a gyermekeitől elzárva tartott. Május 18-án azonban rágcsálóirtás miatt elővette a légpuskát, majd azt a fagyasztószekrény mellé a falnak támasztotta, a lőszereket a teraszon lévő szekrénybe tette, és elment otthonról.
Napközben a gyermekek az udvaron játszottak, amikor egyikük egy kaviccsal megdobta a másik hasát, aki ezen feldühödött, a légpuskát a kezébe vette, megtöltötte, és két és fél méter távolságból testvérét hátba lőtte. A sértett a lövés miatt életveszélyes állapotba került, műtéte során a lövedéket csak tüdőrészlettel együtt lehetett eltávolítani, így a sérülés maradandó fogyatékosságot okozott - olvasható az ügyészség közleményében.
Hozzátették: a vádlott azzal, hogy gyermekei számára elérhető helyen hagyta a légpuskát és a lőszereket, illetve a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta, gondatlanság vétségét követte el. A férfi a tettét beismerte és megbánta, erre, valamint büntetlen előéletére figyelemmel a főügyészség próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza vele szemben.
