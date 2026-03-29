Teljes terjedelmében égett egy autó Valkón

Március 29-én, a reggeli órákban kapták a riasztást a katasztrófavédelem munkatársai egy lángoló járműhöz. A tűzeset Valkó belterületén, a Béke utcában történt, ahol egy személyautó gyulladt ki.

Lángoló járműhöz riasztották a tűzoltókat Fotó: Katasztrófavédelem

Sikerrel megfékezték a lángoló járművet a gödöllői tűzoltók

A helyszínre a gödöllői hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik megkezdték az egység szintű beavatkozást. A raj tagjai légzésvédelem alkalmazása mellett, egy vízsugárral fékezték meg a tüzet, amely a kiérkezéskor már a gépjármű egészére kiterjedt. A lángok elfojtását követően a tűzoltók elvégezték a szükséges utómunkálatokat és a helyszín biztosítását. Az eset során személyi sérülésről nem érkezett jelentés –közölte a Katasztrófavédelem.