Eltűnt egy izlandi férfi Budapesten – a Liszt Ferenc repülőtérről indult el az ismeretlenbe

A Budapesten korábban egyetemi tanulmányokat folytató Hákon Tor Elmers szombat este indult volna haza Reykjavíkba, ám a járatát rejtélyes okból lekéste. Az izlandi férfi ismerőseinek információi szerint a szombat éjszakát és a vasárnapot is a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren töltötte, de a következő gépre sem szállt fel. Ehelyett vasárnap este 8 óra körül váratlanul elhagyta a repülőtér területét, és azóta elérhetetlen, telefonja néma.
Barátai és családja mély aggodalommal figyelik az eseményeket, mivel Hákon az utolsó beszámolók alapján zavart állapotban volt, elveszthette tájékozódási képességét, és félő, hogy segítség kérésére is képtelen. Bár a férfi jól ismeri a magyar fővárost – hiszen a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanult –, jelenleg senki nem tudja, hogy busszal vagy taxival indult-e be a városba, és hol tartózkodhat most. Családja hiába várta a reykjavíki reptéren, a hazatérése helyett egyelőre csak a kérdések maradtak – derítette ki a Blikk.
