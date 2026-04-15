Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Tas, Anasztázia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eltűnt egy izlandi férfi Budapesten – a Liszt Ferenc repülőtérről indult el az ismeretlenbe

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 15:33
A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren látták utoljára azt az izlandi férfit, aki zavart állapotban hagyta el a légikikötő területét, azóta pedig semmit nem tudni róla.
Bors
A szerző cikkei

A Budapesten korábban egyetemi tanulmányokat folytató Hákon Tor Elmers szombat este indult volna haza Reykjavíkba, ám a járatát rejtélyes okból lekéste. Az izlandi férfi ismerőseinek információi szerint a szombat éjszakát és a vasárnapot is a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren töltötte, de a következő gépre sem szállt fel. Ehelyett vasárnap este 8 óra körül váratlanul elhagyta a repülőtér területét, és azóta elérhetetlen, telefonja néma.

Zavart állapotban hagyta el a Liszt Ferenc repülőteret az eltűnt izlandi férfi, azóta senki nem tudja, hol lehet
 Fotó: Marius Karp /  Shutterstock (illusztráció!)

Zavart állapotban tűnt el az izlandi férfi a fővárosban

Barátai és családja mély aggodalommal figyelik az eseményeket, mivel Hákon az utolsó beszámolók alapján zavart állapotban volt, elveszthette tájékozódási képességét, és félő, hogy segítség kérésére is képtelen. Bár a férfi jól ismeri a magyar fővárost – hiszen a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanult –, jelenleg senki nem tudja, hogy busszal vagy taxival indult-e be a városba, és hol tartózkodhat most. Családja hiába várta a reykjavíki reptéren, a hazatérése helyett egyelőre csak a kérdések maradtak – derítette ki a Blikk.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
