Tragédiával zárult a nyaralás: halálra mart egy turistát egy kígyó a kedvelt üdülőhelyen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 17:57
Egy szállodai előadáson történt a tragédia Egyiptomban. A halálra mart férfit minden próbálkozás ellenére sem tudták megmenteni.
Halálra mart egy kígyó egy német turistát egyiptomi nyaralásán egy szállodai előadáson - közölte hétfőn a német rendőrség.

Halálra marta a turistát egy kígyó Hurgadában
A tájékoztatás szerint az 57 éves bajororoszági férfi családjával utazott április elején az egyiptomi Hurgadába, és ott részt vett egy kígyóbűvölő előadásán a szállodában. A műsorban a turista megengedte, hogy a nyakába rakjanak két mérgeskígyót, feltehetőleg kobrákat.

A kígyóbűvölő engedte, hogy az egyik hüllő a férfi nadrágjába is bemásszon, az állat azonban megmarta őt a lábszárán. A férfinak leállt a vérkeringése, megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Kórházba szállították, de az életét ott sem tudták megmenteni.

A németországi Memmingen ügyészsége és bűnügyi rendőrsége nyomoz az ügyben. A toxikológiai vizsgálat eredményére még várni kell.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

