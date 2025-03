Legalább hatan életüket vesztették az egyiptomi Hurghada partjainál, amikor a Vörös-tengeren egy turistákat szállító merülőhajó balesetet szenvedett. Az ok egyelőre ismeretlen, de a helyi híradások egyöntetűen arról számolnak be, hogy legalább hatan életüket vesztették. A csütörtök délelőtt 10 órakor útnak induló hajó fedélzeten állítólag több gyermek is tartózkodott, az ő állapotukról egyelőre nem érkezett bővebb információ.

Legalább hat ember életét vesztette az Egyiptomban történt katasztrófában. Az áldozatok állítólag mind orosz állampolgárok. (Képünk illusztráció) Fotó: FrostFM / Instagram/Bürgés Tamás

A turistacsoport 44 tagja ült a kis tengeralattjárón, amikor megtörtént a baj. A külföldi lapok arról írnak, hogy eddig 29 ember sikerült kimenekíteni, közülük többen súlyosan megsérültek. A Sinbad nevű hajó a hírek szerint a hurghadai négycsillagos Sinbad Club Hotel tulajdonában áll. A Sindbad több éve üzemeltette a háromórás tengeralattjárós túrákat, melyek során az utasok szárazon csodálhatták meg a víz alatti élővilágot, akár 22 méteres mélységig. Szakemberek egyöntetűen azt állítják, hogy a Vörös-tenger élővilága az egyik leggyönyörűbb a többi tenger összevetésében.

A kairói orosz nagykövetség azt közölte az amerikai NBC-vel, hogy kizárólag orosz állampolgárok voltak a turistacsoport tagjai között. Ezt azonban az egyiptomi hatóságok még nem erősítették meg hivatalosan. Több szemtanú is arról számolt be, hogy 20-nál is több mentőautó érkezett a tengerpartra, hogy ellássák a sérültek sebeit.

A német Bild arról ír, hogy nem ritkák Egyiptomban a hajóbalesetek. A legutóbbi februárban történt, amikor szintén egy búvárkodásra induló hajó süllyedt el. Akkor az összes utast sikerült kimenekíteni.

Kíváncsi vagy, hogy miként néz ki a balesetet szenvedett Sinbad tengeralattjáró belülről? Itt megnézheted: