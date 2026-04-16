Döbbenetes számok: ennyi gyorshajtót fogtak 24 óra leforgása alatt a rendőrök

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 16:40
Gyorshajtókra vadásztak a rendőrök a Speedmarathon keretében. A kezdeményezés során 24 órán keresztül mérték a közlekedőket, amely nem maradt eredménytelenül: több, mint hétezren nem tartották be a sebességhatárokat.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a ROADPOL kezdeményezéséhez csatlakozva 2026. április 15-én 6 órától 24 órás sebességellenőrzést tartott a rendőrség. A lakosság aktív részvételének köszönhetően számos mérési helyszínre érkezett javaslat, amelyek közül a helyi adottságokat, valamint a közlekedésrendészeti elemzőmunka eredményeit figyelembe véve jelölték ki a mérések helyszíneit.

Az akció ideje alatt 392 503 járművet ellenőriztek, közülük 7 391 sofőr lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet.

A gyorshajtás életeket veszélyeztet

Az adatok alapján a legtöbb autós betartja a szabályokat, de még mindig vannak, akik túl gyorsan vezetnek. Ezzel nemcsak saját magukat, hanem másokat is veszélybe sodornak, ezért a jövőben is szükség lesz hasonló ellenőrzésekre.

A gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik leggyakoribb oka. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy mindig tartsák be a sebességhatárokat - áll a police.hu közleményében.

 

