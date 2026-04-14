Most érkezett: embert gázolt egy tehervonat Monorierdőnél

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 14:05
A helyszínelés még tart. A gázolás miatt forgalmi változásokra lehet számítani.
Elgázolt valakit egy tehervonat. Baleset miatt a ceglédi vonalon rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra és hosszabb menetidőre lehet számítani - közölte kedden a Mávinform a vasúttársaság honlapján.

Embert gázolt a vonat Monor közelében (Képünk illusztráció)
A tájékoztatás szerint Monorierdő külterületén egy tehervonat ütött el egy férfit. A helyszínelés végéig Monor és Pilis között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. 

A gázoló vonat miatti forgalmi változások:

  • a Cívis InterRégiók csak Cegléd és Debrecen között közlekednek
  • a Napfény InterCityk csak Cegléd és Szeged között közlekednek
  • a Tokaj és Nyírség InterCityk a Nyugati pályaudvar és Szolnok között helyjegy nélkül is igénybe vehetők
  • Monorierdő megállóhelyen a vonatok mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
