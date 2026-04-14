Most érkezett: embert gázolt egy tehervonat Monorierdőnél

Elgázolt valakit egy tehervonat. Baleset miatt a ceglédi vonalon rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra és hosszabb menetidőre lehet számítani - közölte kedden a Mávinform a vasúttársaság honlapján.
A tájékoztatás szerint Monorierdő külterületén egy tehervonat ütött el egy férfit. A helyszínelés végéig Monor és Pilis között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.
