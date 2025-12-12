Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Gabriella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas baleset az M3-ason, feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 21:04 / FRISSÍTÉS: 2025. december 12. 21:05
tűzoltókfeszítővágó
Gyöngyöshalász térségében történt a baleset.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M3-as autópályán, Budapest irányába, Gyöngyöshalász térségében, a 78-as kilométerszelvénynél. A megosztott információk szerint a gyöngyösi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével kiemeltek, a helyszínre a mentők is kiérkeztek. Mint kiderült, az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadály van.

Nem ez volt ma az egyetlen rémisztő baleset, ugyanis vonatgázolás is történt Magyarországon:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu