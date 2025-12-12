Hatalmas baleset az M3-ason, feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M3-as autópályán, Budapest irányába, Gyöngyöshalász térségében, a 78-as kilométerszelvénynél. A megosztott információk szerint a gyöngyösi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével kiemeltek, a helyszínre a mentők is kiérkeztek. Mint kiderült, az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadály van.

Nem ez volt ma az egyetlen rémisztő baleset, ugyanis vonatgázolás is történt Magyarországon: