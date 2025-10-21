Feszítővágóval kellett kiszabadítani a beszorult sofőrt: kamionnal karambolozott egy autó

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy kamionnal ütközött össze egy személyautó Harkány térségében, az 58-as főút Varjú dűlői szakaszán, a Kishegy határút közelében. A megosztott információk szerint a baleset következtében a kisebb jármű vezetője beszorult, a siklósi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. Az is kiderült, hogy az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, félpályás útlezárás mellett dolgoznak.
