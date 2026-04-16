Rettenetes tragédia: halálra gázoltak egy idős asszonyt - drámai részletek

Halálra gázoltak egy idős nőt, akit egy teherautó vonszolt maga után több kilométeren keresztül. A nő holttestére egy másik utcában találtak rá a tragikus balesetet követően.

Az eset Nagy-Britanniában történt, a rendőrség közlésre szerint egy 77 éves idős nőt gázolt el egy nehéz teherautó Bradford egyik forgalmas útján, a Harrogate Road közelében szerda este. A gázolás után nem sokkal később érkezett a bejelentés arról, hogy egy nő holttestére bukkantak a Neville Road-nál, amely több mint három mérfölddel a gázolás helyszínétől található - közölte a Mirror.

A hatóságok szerint az idős nő holttestét a teherautó sodorta magával a gázolás helyszínétől a megtalálási pontjáig. Az idős nőt a megtalálási ponton halottnak nyilvánították. A teherautót egy 55 éves férfi vezette, akit veszélyes vezetés miatti halálokozás gyanúja miatt vettek őrizetbe. Később azonban óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Az eset rendkívül megrázó a hatóságok szerint, ezért az idős nő családtagjait speciálisan kiképzett szakemberek segítik - olvasható az Origo cikkében.