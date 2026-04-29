Sok könnyel és összetört szívvel közölte családja, elhunyt a 35 éves védőjátékos

A családja kedden közölte, miszerint Josh Mauro, a korábbi NFL-védőjátékos 35 éves korában elhunyt. Az angol származású védőjátékos, Mauro április 23-án hunyt el, apja, Greg által közzétett nyilatkozat szerint. A halál okát egyelőre nem tudni.

Fotó: Pexels / Pexels

Elhunyt a tehetséges védőjátékos

„Sok könnyel és összetört szívvel, de abban a megingathatatlan bizonyosságban, hogy drága Josh Mauro most már meggyógyult és megújult – az Úr jelenlétében él –, alázatosan kérjük imáitokat, miközben családunk átvészel ezt a pusztító veszteséget” – áll a közleményben. Hozzátették, hogy Mauro „utolsó lélegzetét ezen a földön vette, az elsőt pedig a mennyben”.

A volt NFL-védőre csodálatos fiúként, testvérként, nagybátyaként, unokaként és barátként emlékeztek meg. Az angliai London közelében, St. Albansban született Mauro hároméves korában költözött az Egyesült Államokba, és Texasban nőtt fel. Miután már a középiskolában kiemelkedő tehetségnek bizonyult, a Stanford Egyetemen folytatta egyetemi futballkarrierjét.

Mauro karrierje nagy részét Arizonában töltötte: 2014 és 2017 között négy szezont játszott a Cardinalsnál, majd 2020 és 2021 között visszatért egy második időszakra. Védővonalbeli játékosként és alkalmi kezdőként bizonyított. A 2016-os szezonban 13 mérkőzésen volt a kezdőcsapat tagja, és karrierje során a legtöbb, 42 szerelést vitt véghez.

2018-ban a New York Giants, 2019-ben az Oakland Raiders, 2020-ban pedig a Jacksonville Jaguars csapatában is megfordult, mielőtt a 2021-es szezon után visszatért a Cardinalshoz, ahol befejezte pályafutását - írja a Daily Mail.

Miután kiderült Mauro halálának szívszorító híre, az amerikai futball közössége a közösségi médiában tisztelgett a volt védő előtt.

Mauro egykori Cardinals-csapattársa, Adrian Wilson a következőket írta: „Imádkozom Josh Mauroért és családjáért. Több éven át volt szerencsém Josh társaságában lenni a BA-nál. Mindig formában volt, mindig készen állt bárhová is hívják. Ez volt az egyik dolog, amit leginkább tiszteltem benne. Bízni lehetett benne.”