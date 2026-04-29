Sok könnyel és összetört szívvel közölte családja, elhunyt a 35 éves védőjátékos

A családja kedden közölte, miszerint Josh Mauro, a korábbi NFL-védőjátékos 35 éves korában elhunyt. Az angol származású védőjátékos, Mauro április 23-án hunyt el, apja, Greg által közzétett nyilatkozat szerint. A halál okát egyelőre nem tudni.
„Sok könnyel és összetört szívvel, de abban a megingathatatlan bizonyosságban, hogy drága Josh Mauro most már meggyógyult és megújult – az Úr jelenlétében él –, alázatosan kérjük imáitokat, miközben családunk átvészel ezt a pusztító veszteséget” – áll a közleményben. Hozzátették, hogy Mauro „utolsó lélegzetét ezen a földön vette, az elsőt pedig a mennyben”.
A volt NFL-védőre csodálatos fiúként, testvérként, nagybátyaként, unokaként és barátként emlékeztek meg. Az angliai London közelében, St. Albansban született Mauro hároméves korában költözött az Egyesült Államokba, és Texasban nőtt fel. Miután már a középiskolában kiemelkedő tehetségnek bizonyult, a Stanford Egyetemen folytatta egyetemi futballkarrierjét.
Mauro karrierje nagy részét Arizonában töltötte: 2014 és 2017 között négy szezont játszott a Cardinalsnál, majd 2020 és 2021 között visszatért egy második időszakra. Védővonalbeli játékosként és alkalmi kezdőként bizonyított. A 2016-os szezonban 13 mérkőzésen volt a kezdőcsapat tagja, és karrierje során a legtöbb, 42 szerelést vitt véghez.
2018-ban a New York Giants, 2019-ben az Oakland Raiders, 2020-ban pedig a Jacksonville Jaguars csapatában is megfordult, mielőtt a 2021-es szezon után visszatért a Cardinalshoz, ahol befejezte pályafutását - írja a Daily Mail.
Miután kiderült Mauro halálának szívszorító híre, az amerikai futball közössége a közösségi médiában tisztelgett a volt védő előtt.
Mauro egykori Cardinals-csapattársa, Adrian Wilson a következőket írta: „Imádkozom Josh Mauroért és családjáért. Több éven át volt szerencsém Josh társaságában lenni a BA-nál. Mindig formában volt, mindig készen állt bárhová is hívják. Ez volt az egyik dolog, amit leginkább tiszteltem benne. Bízni lehetett benne.”
„Nagyon elszomorít” – írta Rudy Reyes sportriporter az X-en. „Egy dologra érdemes figyelni: Josh a Steelers edzőtáborában volt, de nem jutott be a csapatba. Interjút készítettem Josh Mauróval, mielőtt profi lett. Kiváló ember volt. Őszinte részvétem a családjának.”
„Nyugodj békében” – írta egy Raiders-szurkoló. „Te egy Oakland Raider vagy, ami különleges megtiszteltetés. Isten áldja meg a Mauro családot ebben a nehéz időben.”
„Ó, istenem... imádtam ezt a srácot, amikor debütált. Szörnyű...” – írta egy másik közösségi média felhasználó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.