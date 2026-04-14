Csornai baleset: semmi sem maradt az autóból, miután a tűzoltók kiszabadították az utasokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 07:25
Rohantak a mentők és a tűzoltók. Betonkeverő tartolt le egy kocsi Csorna közelében.

Úgy kellett darabokra vágniuk egy autót a tűzoltóknak, miután Csorna közelében egy betonkeverővel ütközött.

Csorna közelében, a 85-ös úton történt a baleset
Kis híján tragédiába torkollott egy előzés Győr-Moson-Sopron vármegyében. Hétfő délelőtt a 85-ös úton egy betonkeverő tarolt le egy autót. A munkagép épp balra akart kanyarodni, és nem vette észre az őt épp előzni próbáló járművet. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a személyautó, amely a karambol következtében 90 métert csúszott, olyannyira összetört, hogy a roncsba három ember szorult be, akiket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk, méghozzá úgy, hogy a kocsi tetejét gyakorlatilag teljesen levágták. Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa a Tényeknek elárulta: hárman szenvedtek súlyos sérüléseket, közülük egyvalakinek életveszélyes koponya- illetve végtagsérülése volt. Mindhármukkal kórházba siettek a mentők.

Videós beszámoló a drámai csornai esetről:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
