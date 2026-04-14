Csornai baleset: semmi sem maradt az autóból, miután a tűzoltók kiszabadították az utasokat

Úgy kellett darabokra vágniuk egy autót a tűzoltóknak, miután Csorna közelében egy betonkeverővel ütközött.

Kis híján tragédiába torkollott egy előzés Győr-Moson-Sopron vármegyében. Hétfő délelőtt a 85-ös úton egy betonkeverő tarolt le egy autót. A munkagép épp balra akart kanyarodni, és nem vette észre az őt épp előzni próbáló járművet. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a személyautó, amely a karambol következtében 90 métert csúszott, olyannyira összetört, hogy a roncsba három ember szorult be, akiket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk, méghozzá úgy, hogy a kocsi tetejét gyakorlatilag teljesen levágták. Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa a Tényeknek elárulta: hárman szenvedtek súlyos sérüléseket, közülük egyvalakinek életveszélyes koponya- illetve végtagsérülése volt. Mindhármukkal kórházba siettek a mentők.

