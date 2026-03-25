Borzasztó: zsebpénz miatt ölte meg a nagymamáját egy 21 éves

Egy unokát tartóztattak le Texasban, miután zsebpénze elkobozása után saját kezeivel végzett nagymamájával.
A 21 éves Rontell Jacksont azt követően vitték el a rendőrök, hogy a helyszínre érkezve a 68 éves nagymamáját holtan találták.
Az arlingtoni rendőrkapitányságot egy rokon hívta fel, aki elmondta, hogy a nagymamára a lakás teraszán talált rá mozdulatlanul, egy takaró alatt. A mentősök kiérkezésük után már nem tudtak segíteni rajta, így halottnak nyilvánították.
A nyomozás során kiderült, hogy Jackson vitába keveredett a nagymamájával, és a nő büntetésül elvette tőle a zsebpénzét. A fiatal beismerte, hogy ezután lőtte le kora reggel a nagymamáját, majd a holttestét a teraszra vitte.
Jacksont gyilkosság vádjával tartóztatták le, majd az arlingtoni városi börtönbe szállították. Innen a Tarrant megyei börtönbe vitték tovább, ahol 750 000 dolláros (kb. 253 millió forintos) óvadékot állapítottak meg a szabadlábra helyezéséhez – írja a People.
A család szomszédai, Jerry és Keiarra Dennis nehezen fogadták a híreket, és elmondták:
Ha valaki zsebpénz vagy egy nézeteltérés miatt vesztette életét, azt nehéz feldolgozni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.