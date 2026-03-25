Borzasztó: zsebpénz miatt ölte meg a nagymamáját egy 21 éves

Egy unokát tartóztattak le Texasban, miután zsebpénze elkobozása után saját kezeivel végzett nagymamájával.

Elkobozott zsebpénz vezetett a tragédiához

A 21 éves Rontell Jacksont azt követően vitték el a rendőrök, hogy a helyszínre érkezve a 68 éves nagymamáját holtan találták.

Az arlingtoni rendőrkapitányságot egy rokon hívta fel, aki elmondta, hogy a nagymamára a lakás teraszán talált rá mozdulatlanul, egy takaró alatt. A mentősök kiérkezésük után már nem tudtak segíteni rajta, így halottnak nyilvánították.

A nyomozás során kiderült, hogy Jackson vitába keveredett a nagymamájával, és a nő büntetésül elvette tőle a zsebpénzét. A fiatal beismerte, hogy ezután lőtte le kora reggel a nagymamáját, majd a holttestét a teraszra vitte.

Jacksont gyilkosság vádjával tartóztatták le, majd az arlingtoni városi börtönbe szállították. Innen a Tarrant megyei börtönbe vitték tovább, ahol 750 000 dolláros (kb. 253 millió forintos) óvadékot állapítottak meg a szabadlábra helyezéséhez – írja a People.

A család szomszédai, Jerry és Keiarra Dennis nehezen fogadták a híreket, és elmondták: