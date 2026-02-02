Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szívszaggató fordulat: holtan találtak rá a Szombathelyen eltűnt nagymamára

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 11:10 / FRISSÍTÉS: 2026. február 02. 11:26
A hölgy vasárnap délelőtt sétált ki az idősotthonból. Az eltűnt nagymamára már csak holtan sikerült rátalálni.

Eltűnt nagymama miatt adtak ki felhívást a családtagok. Az idős hölgy egy szombathelyi idősotthonból sétált ki vasárnap délelőtt, és akire már túl későn sikerült rátalálni.

Eltűnt nagymama miatt aggódik a család
Már túl későn találtak rá az idős asszonyra / Fotó: Gé / MW

Holtan találtak rá az eltűnt nagymamára

A közösségi médiában jelent meg még korábban az a kétségbeesett bejegyzés, amelyben a család az eltűnt idős hölgy megkeresésében kért segítséget. Az idős nő Szombathelyen tűnt el vasárnap délelőtt, a Bogáti úti idősotthonból. A család nem értette, hogy sétálhatott ki a hölgy teljesen egyedül - olvasható az Origo cikkében.

A közösségi oldalra közzétett felhívás futótűzként terjedt, rengetegen megosztották, elindult a keresőakció. Később az unokája bejegyzéséből kiderült, az összefogás eredménnyel zárult, megtalálták az idős hölgyet, de sajnos túl későn, már nem lehetett rajta segíteni - adta hírül a tragikus fordulatot a Vaol.

 

