Szívszaggató fordulat: holtan találtak rá a Szombathelyen eltűnt nagymamára

Eltűnt nagymama miatt adtak ki felhívást a családtagok. Az idős hölgy egy szombathelyi idősotthonból sétált ki vasárnap délelőtt, és akire már túl későn sikerült rátalálni.

Már túl későn találtak rá az idős asszonyra / Fotó: Gé / MW

Holtan találtak rá az eltűnt nagymamára

A közösségi médiában jelent meg még korábban az a kétségbeesett bejegyzés, amelyben a család az eltűnt idős hölgy megkeresésében kért segítséget. Az idős nő Szombathelyen tűnt el vasárnap délelőtt, a Bogáti úti idősotthonból. A család nem értette, hogy sétálhatott ki a hölgy teljesen egyedül - olvasható az Origo cikkében.

A közösségi oldalra közzétett felhívás futótűzként terjedt, rengetegen megosztották, elindult a keresőakció. Később az unokája bejegyzéséből kiderült, az összefogás eredménnyel zárult, megtalálták az idős hölgyet, de sajnos túl későn, már nem lehetett rajta segíteni - adta hírül a tragikus fordulatot a Vaol.