Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Öt évet várt a feleség, hogy bosszút álljon a férjén: szerinted is túl messzire ment?

bosszú
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 10:15
Férj és féleségesküvőviszály
Sokan úgy vélik, az asszony bosszúja picit túl erősre sikeredett.

Dani Russell már öt éve forralja a bosszút férje ellen, aki 2020-as esküvőjük napján focimeccset nézett. Bár a feleség buzgón mesélte el férje elleni tettét a neten, a kommentelők durván visszavágtak neki, miszerint túl messzire ment.

feleség
Bosszút áll a feleség férje esküvői tettén Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A feleség túl messzire ment a bosszúval?

Mikor Blake és Dani Russell 2020-ban összeházasodtak, akkor újdonsült férje egy jól látható helyre kitette a telefonját az asztalra, hogy meccset nézhessen. A férfi ezen húzása persze alaposan kiakasztotta aráját, aki végül öt évvel később viszonozta a „kedves” gesztust.

Férje lelkes RuneScape játékos, már megismerkedésük előtt is ezzel a videójátékkal játszott. Ebben a játékban a játékosok különböző képességeket fejlesztenek, harcolhatnak szörnyekkel és küldetéseket teljesítenek. Naponta közel 1,6 millió ember merül ebben a világban, köztük Blake, aki mérföldkövet ért el a játékban.

Öt éve várok arra, hogy bosszút álljak a férjemen, amiért focimeccset nézett az esküvőnkön. Nos, végre elérkezett ez a nap

- idézi a Mirror a feleség szavait.

Dani rájött, hogy férje már majdnem elérte a játékban megszerezhető legmagasabb szintet minden területen.

„Ez náluk óriási dolog. Arra készült, hogy az online barátaival egy hatalmas közös buli keretében lépi át az utolsó szintet.” A lány viszont kitalálta, hogy helyette fog játszani, és a legmagasabb szintet ő éri el, hogy a férjének esélye se lehessen erre, vagy a barátaival való ünneplésre. Dani a sógorához fordult, hogy segítsen neki, aki csak annyit mondott, hogy reméli, a válási papírok is készen állnak, ha ezt meg meri lépni. Bár ekkor a feleség már elkezdett meginogni, hogy vajon túl messzire ment-e, végül mégis a bosszú mellett döntött. A nő ráadásul videóra is vette, amint férje szembesül mindezzel.

@daniandblake Replying to @gezzaboii as requested.. the reaction 😖 divorce incoming? 😅 #marriage #husband #prank #reaction #gamer ♬ original sound - Dani and Blake

A videón látszik, ahogy Blake besétál a szobába, mire felesége egy konfettiágyúval lepi meg, majd gratulált neki a sikerhez. Blake értetlenül áll az eseménysorozat előtt, majd tájékoztatja a feleségét, hogy még nem érte el ezt a szintet.

Tényleg? Ellenőrizted már?

- kérdez rá a nő. A férfi természetesen alaposan kiakadt, és bizony a kommentelők is azon a véleményen voltak: Dani túl messzire ment. Egyikük ezt írta: „Már azelőtt építette azt a karaktert, hogy veled találkozott volna. Ez 100%, hogy túlment minden határon. Szegény srác.”

A férj végül a kommentek olvasása után megvédte feleségét, kiemelve: nem dühös rá, és nem hiszi, hogy túlzásba esett a bosszúval. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu