Öt évet várt a feleség, hogy bosszút álljon a férjén: szerinted is túl messzire ment?

Dani Russell már öt éve forralja a bosszút férje ellen, aki 2020-as esküvőjük napján focimeccset nézett. Bár a feleség buzgón mesélte el férje elleni tettét a neten, a kommentelők durván visszavágtak neki, miszerint túl messzire ment.

Bosszút áll a feleség férje esküvői tettén Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A feleség túl messzire ment a bosszúval?

Mikor Blake és Dani Russell 2020-ban összeházasodtak, akkor újdonsült férje egy jól látható helyre kitette a telefonját az asztalra, hogy meccset nézhessen. A férfi ezen húzása persze alaposan kiakasztotta aráját, aki végül öt évvel később viszonozta a „kedves” gesztust.

Férje lelkes RuneScape játékos, már megismerkedésük előtt is ezzel a videójátékkal játszott. Ebben a játékban a játékosok különböző képességeket fejlesztenek, harcolhatnak szörnyekkel és küldetéseket teljesítenek. Naponta közel 1,6 millió ember merül ebben a világban, köztük Blake, aki mérföldkövet ért el a játékban.

Öt éve várok arra, hogy bosszút álljak a férjemen, amiért focimeccset nézett az esküvőnkön. Nos, végre elérkezett ez a nap

- idézi a Mirror a feleség szavait.

Dani rájött, hogy férje már majdnem elérte a játékban megszerezhető legmagasabb szintet minden területen.

„Ez náluk óriási dolog. Arra készült, hogy az online barátaival egy hatalmas közös buli keretében lépi át az utolsó szintet.” A lány viszont kitalálta, hogy helyette fog játszani, és a legmagasabb szintet ő éri el, hogy a férjének esélye se lehessen erre, vagy a barátaival való ünneplésre. Dani a sógorához fordult, hogy segítsen neki, aki csak annyit mondott, hogy reméli, a válási papírok is készen állnak, ha ezt meg meri lépni. Bár ekkor a feleség már elkezdett meginogni, hogy vajon túl messzire ment-e, végül mégis a bosszú mellett döntött. A nő ráadásul videóra is vette, amint férje szembesül mindezzel.

A videón látszik, ahogy Blake besétál a szobába, mire felesége egy konfettiágyúval lepi meg, majd gratulált neki a sikerhez. Blake értetlenül áll az eseménysorozat előtt, majd tájékoztatja a feleségét, hogy még nem érte el ezt a szintet.

Tényleg? Ellenőrizted már?

- kérdez rá a nő. A férfi természetesen alaposan kiakadt, és bizony a kommentelők is azon a véleményen voltak: Dani túl messzire ment. Egyikük ezt írta: „Már azelőtt építette azt a karaktert, hogy veled találkozott volna. Ez 100%, hogy túlment minden határon. Szegény srác.”