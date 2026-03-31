Halálra gázolták a villanyszerelőt a metró alagútjában - ezt mondja a megvádolt járművezető

A vádirat szerint az M3 metró felújításán szállítási diszpécserként dolgozó elsőrendű vádlott, illetve a vasúti járművezetőként tevékenykedő másodrendű vádlott tehető felelőssé az 50. születésnapját éppen a baleset előtti napon ünneplő villanyszerelő haláláért. A vádlottak egy vontatójárművel három pótkocsit toltak egy olyan helyre, ahol a pálya lejtett, ám előtte elmulasztották a fékpróbát elvégezni. Három munkást is elütöttek. Ketten könnyebb sérülésekkel megúszták, egy villanyszerelő azonban életét vesztette. Az ügyészség vasúti közlekedés halált okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt emelt vádat.

A vádlott szerint, neki nincs köze a villanyszerelő halálához

A diszpécser már az előkészítő ülésen beismerte tettét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így ő már akkor megkaphatta a felfüggesztett szabadságvesztés büntetését. A járművezető azonban érzi magát felelősnek a történtekért, ezért miatta a tárgyalás nem volt mellőzhető. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon mára tervezték volna a perbeszédek megtartását, de a férfi ügyvédje indítványozta, hogy további két tanút hallgassanak meg. A bíróság ennek helyt adott, és erre való tekintettel a tárgyalást szeptember 17-re elhalasztották.

A villanyszerelőnek nem volt esélye a baleset túlélésére

Horváth István ügyvéd a Borsnak elmondta: álláspontja szerint a védencét nem terheli felelősség, vagyis nem szegett olyan szabályt, ami ok-okozati összefüggésben állna a baleset bekövetkeztével.

A vádlott a bíróság folyosóján elmondta: a tragédia óta is a szakmájában dolgozhat, de ez nem jelenti azt, hogy közömbös lenne a történtekkel kapcsolatban.

Szinte naponta látom magam előtt az egészet. Minden szakmai előírást betartottam. Szerencsére, ez elhunyt kollégámat a tragédia után nem láttam. Ha láttam volna, azt nem lettem volna képes ép ésszel túlélni. Rettentően sajnálom a villanyszerelőt.

Az elhunyt munkás egyébként az édesanyjával élt kettesben. Ő vigyázott a magát egyedül ellátni képtelen asszonyra. A tragédia óta a gyászoló anya, idősek otthonában él.