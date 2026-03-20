Teljes az útzár: brutális baleset történt a Csengery utcában - részletek

Baleset borzolta a kedélyeket Sopronban pénteken az esti órákban. A Csengery utca és az Erzsébet utca kereszteződésében két személyautó ütközött össze.

Két személyautó ütközött Sopronban Fotó: Katasztrófavédelem

Mentők és tűzoltók is érkeztek a soproni balesethez

A balesethez a város hivatásos tűzoltóit vezényelték ki, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. Az egységek az egyik roncsot áramtalanították, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzetet. A helyszínre a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak a sérültek ellátására.

A hatóságok a mentési munkálatok és a helyszíni szemle idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A forgalmi akadály jelentős torlódást okozhat a környéken, így az autósoknak érdemes elkerülniük a Csengery utca ezen szakaszát – közölte a katasztrófavédelem.