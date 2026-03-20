BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljes az útzár: brutális baleset történt a Csengery utcában - részletek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 21:50
Két személyautó rohant egymásba péntek este Sopron egyik forgalmas csomópontjában, a helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek.
Bors
A szerző cikkei

Baleset borzolta a kedélyeket Sopronban pénteken az esti órákban. A Csengery utca és az Erzsébet utca kereszteződésében két személyautó ütközött össze.

Két személyautó ütközött Sopronban Fotó: Katasztrófavédelem

Mentők és tűzoltók is érkeztek a soproni balesethez

A balesethez a város hivatásos tűzoltóit vezényelték ki, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. Az egységek az egyik roncsot áramtalanították, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzetet. A helyszínre a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak a sérültek ellátására.

A hatóságok a mentési munkálatok és a helyszíni szemle idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A forgalmi akadály jelentős torlódást okozhat a környéken, így az autósoknak érdemes elkerülniük a Csengery utca ezen szakaszát – közölte a katasztrófavédelem

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
