Teljes az útzár: brutális baleset történt a Csengery utcában - részletek

Baleset borzolta a kedélyeket Sopronban pénteken az esti órákban. A Csengery utca és az Erzsébet utca kereszteződésében két személyautó ütközött össze.
A balesethez a város hivatásos tűzoltóit vezényelték ki, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. Az egységek az egyik roncsot áramtalanították, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzetet. A helyszínre a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak a sérültek ellátására.
A hatóságok a mentési munkálatok és a helyszíni szemle idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A forgalmi akadály jelentős torlódást okozhat a környéken, így az autósoknak érdemes elkerülniük a Csengery utca ezen szakaszát – közölte a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.