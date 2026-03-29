Rettenet a magyar autópályán: teljes útzár mellett folyik a mentés az M3-ason

Baleset miatt teljes szélességben lezárták az M3-as autópályát Folyás térségében a 178-as kilométernél, a Polgár-Nyékládháza csomópont után Vásárosnamény irányába - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap kora délután az MTI-vel.
Azt írták, egy utánfutót vontató furgon és egy személykocsi szenvedett ráfutásos balesetet, az autó kereke kitört. A furgonban kilencen utaztak, a másik járműben csak a sofőr tartózkodott, a helyszínre mentő is érkezett.
Az Útinform honlapján közölte, a baleset miatt rövid időn belül 4-5 kilométeres torlódás alakult ki.
