Éveken át rontotta meg kamasz diákját a tanárnő, majd azzal védekezett: mindenről a kisfiú tehet!

Könnyen lehet, hogy hosszú évekre börtönbe kerül az a tanárnő, akinek a csuklóján a közelmúltban kattant a bilincs. A vád szerint ugyanis nem elég, hogy megrontotta általános iskolás áldozatát, de éveken át élősködött szexuálisan a diákon.
A jelenleg 53 éves, amerikai Alyson Bergandine ellen igen súlyos vádak merültek fel. Egyik volt diákja azt állítja, hogy éveken keresztül zaklatta szexuálisan, és többször is lefeküdt vele. A Delaware-ben élő, helyettesítő tanárként dolgozó nő a vád szerint 2015-ben csábította el akkor mindössze 12 éves diákját. Meghívott magához több gyereket játszani, ám a számítógépes játék csevegőprogramján keresztül elkezdte magához édesgetni az akkor hatodikos fiút, akivel először csak csókolóztak, majd egy születésnapi bulin az asszonynak sikerült egy hálószobába vezetnie a kamaszt, ahol már jóval tovább mentek.
A most 23 éves áldozat szerint volt, hogy egy építkezési területen folytattak orális szexet, de többször szakítottak is, hogy aztán megint közelebb kerüljenek egymáshoz és szexeljenek. A bűnös viszony egészen a fiú 14 éves koráig tartott, 2017 elején ért véget - írja a The Delaware Gazette.
Az áldozat végül idén, évekkel az eset után vette fel a kapcsolatot a rendőrséggel. Részletesen beszámolt a történtekről, ezt követően pedig felhívta a tanárnőt. A beszélgetésük során, amelyet a hatóságok rögzítettek, a nő elismerte a viszonyt, a felelősséget azonban hárította, mondván, mindezt a fiú erőltette, és ő csupán félelemből ment bele.
Alyson Bergandine ellen egyébként még 2015-ben egyszer már indult egy vizsgálat, amikor is azt feltételezték – a jelek szerint helyesen –, hogy számítógépes játékok csevegőfelületén és egyéb üzenetváltó felületeken illetlen kommunikációt folytat egy diákkal. Akkor azonban a vizsgálat végül nem tárt fel semmi olyat, ami miatt be kellett volna vonni a rendőrséget.
Az 53 éves nőnek csütörtökön, március 26-án kell először megjelennie a bíróság előtt. Az 50 ezer dolláros (közel 17 millió forintos) óvadék letétele után jelenleg szabadlábon védekezik.
