Éveken át rontotta meg kamasz diákját a tanárnő, majd azzal védekezett: mindenről a kisfiú tehet!

A most 23 éves áldozat szerint volt, hogy egy építkezési területen folytattak orális szexet, de többször szakítottak is, hogy aztán megint közelebb kerüljenek egymáshoz és szexeljenek. A bűnös viszony egészen a fiú 14 éves koráig tartott, 2017 elején ért véget - írja a The Delaware Gazette.

Az áldozat végül idén, évekkel az eset után vette fel a kapcsolatot a rendőrséggel. Részletesen beszámolt a történtekről, ezt követően pedig felhívta a tanárnőt. A beszélgetésük során, amelyet a hatóságok rögzítettek, a nő elismerte a viszonyt, a felelősséget azonban hárította, mondván, mindezt a fiú erőltette, és ő csupán félelemből ment bele.

Alyson Bergandine ellen egyébként még 2015-ben egyszer már indult egy vizsgálat, amikor is azt feltételezték – a jelek szerint helyesen –, hogy számítógépes játékok csevegőfelületén és egyéb üzenetváltó felületeken illetlen kommunikációt folytat egy diákkal. Akkor azonban a vizsgálat végül nem tárt fel semmi olyat, ami miatt be kellett volna vonni a rendőrséget.

Az 53 éves nőnek csütörtökön, március 26-án kell először megjelennie a bíróság előtt. Az 50 ezer dolláros (közel 17 millió forintos) óvadék letétele után jelenleg szabadlábon védekezik.