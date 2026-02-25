Kattant a bilincs: robbantással fenyegetőző férfit kapcsoltak le a rendőrök Csepelen

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt indított eljárást egy budapesti férfival szemben, aki a gyanú szerint február 22-én 2 óra 35 perc körül tárcsázta a segélyhívót, majd azt közölte, felrobbant egy XXI. kerületi plázát.
Az üzletközpont kiürítését követően a rendőrség tűzszerészei átvizsgálták az épületet, amelynek során nem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt.
A rendőrök csepeli otthonában elfogták a 44 éves M. Lászlót, és előállították a XXI. Kerületi Rendőrkapitányságra. A csepeli nyomozók közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették - írták a rendőrség honlapján.
