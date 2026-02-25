Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Kattant a bilincs: robbantással fenyegetőző férfit kapcsoltak le a rendőrök Csepelen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 09:50
A gyanúsítottat kihallgatták, majd őrizetbe vették. A budapesti rendőrök sikeresen elfogták azt a férfit, aki robbantással fenyegetőzött Csepelen
Bors
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága közveszéllyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt indított eljárást egy budapesti férfival szemben, aki a gyanú szerint február 22-én 2 óra 35 perc körül tárcsázta a segélyhívót, majd azt közölte, felrobbant egy XXI. kerületi plázát.

eltűnt, rendőrség, rendőr
Elfogták a rendőrök a robbantással fenyegetőző férfit (Képünk illusztráció) rendőr rendőrség 
Fotó: Gé / MW

Sikeresen elfogták a rendőrök a férfit, aki robbantással fenyegetőzött

Az üzletközpont kiürítését követően a rendőrség tűzszerészei átvizsgálták az épületet, amelynek során nem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt.

A rendőrök csepeli otthonában elfogták a 44 éves M. Lászlót, és előállították a XXI. Kerületi Rendőrkapitányságra. A csepeli nyomozók közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették - írták a rendőrség honlapján.

 

