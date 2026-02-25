Hol vagy, Rebeka? Reggel óta keresnek egy 13 éves lányt

Jelenleg is nagy erőkkel keresik a hatóságok azt a mindössze 13 éves budapesti lányt, akinek szerdán, 2026. február 25-én reggel veszett nyoma. A XVII. kerületből eltűnt tini megtalálása miatt a rendőrség most a lakosság segítségét is kéri.

Rebeka körülbelül 160 centiméter magas, vékony alkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.