Hol vagy, Rebeka? Reggel óta keresnek egy 13 éves lányt

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 17:50
Budapest XVII. kerületekeresik
Nagy a baj. Senki sem sejti, hol lehet az eltűnt fiatal.

Jelenleg is nagy erőkkel keresik a hatóságok azt a mindössze 13 éves budapesti lányt, akinek szerdán, 2026. február 25-én reggel veszett nyoma. A XVII. kerületből eltűnt tini megtalálása miatt a rendőrség most a lakosság segítségét is kéri.

Jelenleg is keresik a rendőrök az eltűnt lányt
Jelenleg is keresik a rendőrök az eltűnt lányt
Fotó: Gé

Rebeka  körülbelül 160 centiméter magas, vékony alkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

Segíts megtalálni az eltűnt fiatalt!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

 

