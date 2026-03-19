Nemzetközileg körözött bűnözőt kapott el a rendőrség

Egy német hatóságok által körözött bűnözőre csaptak le a Szilágy Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói.
A 49 éves külföldi férfit szerdán fogták el operatív intézkedések eredményeként. A férfi ellen európai elfogatóparancsot hétfőn adtak ki a német hatóságok.
A férfit azzal gyanúsítják, hogy Németország területén 2021. május 13. és június 26. között elkövetett zsaroláshoz és gyújtogatáshoz hasonló bűncselekményekben vett részt
- áll a közleményben.
Elfogása után 24 órás őrizetbe helyezték, majd csütörtökön a Kolozsvári Ítélőtábla elé állt, hogy megerősítsék és megkezdjék a kiadatási eljárást.
A férfit előzetes letartóztatásba helyezték a Szilágy megyei központban, és jelenleg a német igazságügyi hatóságokkal működnek együtt - írja a Maszol.
