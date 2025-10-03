Évekre börtönbe akarják zárni a mezőtúri édesanyát: Klaudia 10 évig bújtatta olasz apja elől a kislányát

”Nem adom a lányomat” – ezt mondta a mezőtúri anya, akinek kiadatását kérik az olasz hatóságok. Klaudiát ismét felszólítottak az olasz hatóságok, hogy kezdje meg a börtönbüntetését Olaszországban. Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a lány édesanyja, Klaudia és olasz párja, Andrea Tonello Olaszországban éltek együtt, amikor megszületett közös gyermekük, Chantal Ildikó. Klaudiát és Chantalt az édesapa hozta haza Mezőtúrra karácsonykor, egy családi látogatásra. A kislány akkor 14 hónapos volt. Klaudia ezek után már csak egy üzenetet küldött párjának, amiben közölte; nem megy hozzá vissza.

A fotó Chantal születése után pár héttel készült. Fotó: Bors

A párnak akkor már megromlott a kapcsolata, hogy pontosan mi történt kettőjük között, arról az anya egyelőre nem akart beszélni. Az apa Olaszországban feljelentette az anyát és kérte a gyermekelhelyezést. Az olasz hatóságok az apának ítélték a kislányt. Mivel az anya nem adta át az akkor alig egyéves kislányt, a hatóságok a távollétében négy év börtönre ítélték a nőt és körözést adtak ki ellene. Közben a magyar hatóságok is elindították ugyanazt az eljárást. Itt viszont ugyanezért 200.000 forint pénzbüntetésre ítélték és megtagadták az anya, Klaudia kiadatását. Az apa ezek után még évekig kereste a lányát.

Az apa tíz éven keresztül, minden évben elment a mezőtúri anya házához, ahol végül megtalálták a kislányt. Az olaszok most kérik az anya kiadatását Fotó: Facebook

Ismét kérik az olaszok Klaudia kiadatását

Miután kommandósok, 2025 június közepén az alvó édesanyára és lányára rátörték az ajtót, úgy tűnt, rendeződik a kislány helyzete, annál is inkább, mivel két hete betöltötte a 14. életévét és ő maga dönthet arról, melyik szülőnél szeretne tovább élni. Az olasz hatóságok azonban nem hagyják annyiban a dolgot. Ismét kérik az édesanya kiadatását. Ezt a határozatot a napokban kapta meg a család ügyvédje.

Nálunk ezt úgy hívja a jog, hogy kiskorú jogállásának megváltoztatása. Az olaszok ugyanezt gyerekrablásnak tekintik

- kezdi a történetet Lichy József, a család ügyvédje. Klaudia kiadatását, a magyar kiadatási bíró korábban megtagadta. Múlt hónapban jött ez a határozat, amit a napokban fordítottak le hivatalosan. Erre kell reagálniuk.

Szerintük a magyar kiadatási bíró jogtalanul ítélte “csak” 200.000 forintra Klaudiát. Az olaszok ebbe nem nyugszanak bele a Velencei Főügyész újból kéri Klaudia kiadatását.

- folytatja az ügyvéd. Megkerestük a családot is, mit szólnak ahhoz, hogy Klaudiát az olaszok börtönbe akarják zárni. A nagymamát Ildikót értük utol.

Klaudia nagyon igazságtalannak érzi ezt az egészet

- kezdte a nagymama. Elmondása szerint lánya csak azt tette, ami helyes. Ő maga sem adta volna oda az alig egyéves kislányt az apjának, aki távol egy idegen országba.n lakik.

Akiben van anyai szív és egy kis jó érzés, biztosan nem adja oda a gyerekét. Igen, segítettem a lányomnak, akit a börtön sem tántorított el attól, hogy óvja a kislányt. Fel sem merült, hogy Chantal ne az édesanyja mellett nőjön föl.

- folytatja a nagymama. A kislány nem járt iskolába, az édesanyja otthon tanította őt egészen június közepéig, amikor rendőrök törték rájuk az ajtót és vitték el a 13 éves kislányt és édesanyját. A kislány is és édesanyja is akkor azt nyilatkozta, hogy halálra voltak rémülve. Chantal úgy fogalmazott, hogy a kilátástalanság és a halálfélelem fogta el, amikor meglátta a géppisztolyos rendőröket, akik bilincsbe vitték el édesanyját. Az apa az olasz televíziónak ebben a videóban arról beszélt, mennyire boldog, hogy lányát megtalálta.