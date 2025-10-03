Évekre börtönbe akarják zárni a mezőtúri édesanyát: Klaudia 10 évig bújtatta olasz apja elől a kislányát

”Nem adom a lányomat” – ezt mondta a mezőtúri anya, akinek kiadatását kérik az olasz hatóságok. Klaudiát ismét felszólítottak az olasz hatóságok, hogy kezdje meg a börtönbüntetését Olaszországban. Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a lány édesanyja, Klaudia és olasz párja, Andrea Tonello Olaszországban éltek együtt, amikor megszületett közös gyermekük, Chantal Ildikó. Klaudiát és Chantalt az édesapa hozta haza Mezőtúrra karácsonykor, egy családi látogatásra. A kislány akkor 14 hónapos volt. Klaudia ezek után már csak egy üzenetet küldött párjának, amiben közölte; nem megy hozzá vissza.
A párnak akkor már megromlott a kapcsolata, hogy pontosan mi történt kettőjük között, arról az anya egyelőre nem akart beszélni. Az apa Olaszországban feljelentette az anyát és kérte a gyermekelhelyezést. Az olasz hatóságok az apának ítélték a kislányt. Mivel az anya nem adta át az akkor alig egyéves kislányt, a hatóságok a távollétében négy év börtönre ítélték a nőt és körözést adtak ki ellene. Közben a magyar hatóságok is elindították ugyanazt az eljárást. Itt viszont ugyanezért 200.000 forint pénzbüntetésre ítélték és megtagadták az anya, Klaudia kiadatását. Az apa ezek után még évekig kereste a lányát.
Miután kommandósok, 2025 június közepén az alvó édesanyára és lányára rátörték az ajtót, úgy tűnt, rendeződik a kislány helyzete, annál is inkább, mivel két hete betöltötte a 14. életévét és ő maga dönthet arról, melyik szülőnél szeretne tovább élni. Az olasz hatóságok azonban nem hagyják annyiban a dolgot. Ismét kérik az édesanya kiadatását. Ezt a határozatot a napokban kapta meg a család ügyvédje.
Nálunk ezt úgy hívja a jog, hogy kiskorú jogállásának megváltoztatása. Az olaszok ugyanezt gyerekrablásnak tekintik
- kezdi a történetet Lichy József, a család ügyvédje. Klaudia kiadatását, a magyar kiadatási bíró korábban megtagadta. Múlt hónapban jött ez a határozat, amit a napokban fordítottak le hivatalosan. Erre kell reagálniuk.
Szerintük a magyar kiadatási bíró jogtalanul ítélte “csak” 200.000 forintra Klaudiát. Az olaszok ebbe nem nyugszanak bele a Velencei Főügyész újból kéri Klaudia kiadatását.
- folytatja az ügyvéd. Megkerestük a családot is, mit szólnak ahhoz, hogy Klaudiát az olaszok börtönbe akarják zárni. A nagymamát Ildikót értük utol.
Klaudia nagyon igazságtalannak érzi ezt az egészet
- kezdte a nagymama. Elmondása szerint lánya csak azt tette, ami helyes. Ő maga sem adta volna oda az alig egyéves kislányt az apjának, aki távol egy idegen országba.n lakik.
Akiben van anyai szív és egy kis jó érzés, biztosan nem adja oda a gyerekét. Igen, segítettem a lányomnak, akit a börtön sem tántorított el attól, hogy óvja a kislányt. Fel sem merült, hogy Chantal ne az édesanyja mellett nőjön föl.
- folytatja a nagymama. A kislány nem járt iskolába, az édesanyja otthon tanította őt egészen június közepéig, amikor rendőrök törték rájuk az ajtót és vitték el a 13 éves kislányt és édesanyját. A kislány is és édesanyja is akkor azt nyilatkozta, hogy halálra voltak rémülve. Chantal úgy fogalmazott, hogy a kilátástalanság és a halálfélelem fogta el, amikor meglátta a géppisztolyos rendőröket, akik bilincsbe vitték el édesanyját. Az apa az olasz televíziónak ebben a videóban arról beszélt, mennyire boldog, hogy lányát megtalálta.
Végül Klaudiát és Chantalt is elengedték a rendőrök. Az édesapa akkor találkozhatott először, közel 13 év után a lányával. Andrea Tonello belátta, hogy nem szabad a kislányt kiszakítani a környezetéből, ezért a nagymamának adta át ideiglenesen a felügyeleti jogot.
Az a cél, hogy a gyermek és az édesapa között megkezdődhessen a szülő-gyermek kapcsolat, a kötődés kiépítése, hogy Chantal járhasson iskolába, szociálisan integrálódjon. Ez hosszan tartó folyamat lesz.
– ezt az apa, Andrea Tonello ügyvédje dr. Győrbiró Dorottya nyilatkozta korábban a Ripostnak.
Az apa és az anya között azonban még mindig folyik a harc – erről beszélt most a Borsnak a nagymama, aki úgy érzi Tonello, az apa az, aki hátráltatja a helyzetet.
Nem segít, inkább hátráltatja a kislány visszahelyezését a környezetbe és a társadalomba. Bár a kislánynak van érvényes TAJ kártyája, de az apa nem adott engedélyt a jogviszony rendezésére, azaz ha bármilyen orvosi ellátásra szüksége van, fizetnünk kell érte. A múltkori fogászati kezelésért 60.000 forintot fizettünk
– közölte a nagymama. Az iskolába beíratás sem ment egyszerűen – folytatja a nagymama a kislány kálváriáját. Chantal augusztusban megcsinálta a különbözeti vizsgákat és jelenleg 6. osztályba jár.
Nagyon szeret iskolába járni. Csak ötösöket hoz haza. A tanárok és a diákok is nagyon szeretik. Okos kislány. A lányom itthon mindent megtanított neki, amit csak tudott.
– meséli Ildikó, a nagymama, Ildikó. Jelenleg a családba fogadást szeretnék intézni, de az apa ebbe sem megy bele. A családsegítő elmondta az édesapának, hogy a kislány eldöntötte, nem akar Olaszországban élni. Ha nem írják alá a családba fogadást, azaz, hogy az édesanyánál legyen elhelyezve, akkor állami gondozásba kerül. A nagymama szerint ez ellen is harcolni fognak, akárcsak Klaudia börtönbe zárása ellen is.
