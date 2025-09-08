Elképesztő: A totálisan részeg férfi miatt kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép

A férfi nem fogta vissza magát. Részegen többeket megtámadott a fedélzeten.
Ryanair az angliai Bournemouth-ból a spanyolországi Gironába tartó járata Franciaországban hajtott végre kényszerleszállást, mert az egyik utas illuminált állapotban borzolta kedélyeket a repülőgépen.
A Sun arról számolt be, hogy a részeg férfi az utazás közben először elment vécére, majd mikor elvégezte dolgát a repülőgép egyik vészkijáratához sétált, és megpróbálta kirántani az ajtót a helyéről. Mindezt látva a többi utas, azonnal felpattant a helyéről, hogy megakadályozzák, ám ekkor a férfi dühös, majd agresszív lett, és rugdosni és ütni kezdett. Az egyik szemtanú szerint, ez majd eltartott 30 percen keresztül, míg végre leteperték a földre és biztonsági övvel megkötözték, hogy moccanni se tudjon. Ám ez is kevés volt, mert így is sikerült lefejelnie az egyik idős utastársát.
A gép az utazást megszakítva Toulouse-ban szállt le, ahol a rendőrök már várták a gépet, és eltávolították a férfit a fedélzetről. Egy utas által készített videófelvételen látszik, hogy a férfi rátámadt a rendőrökre, amikor azok le akarták vezetni a gépről, és akkor sem nyugodott meg, amikor már leszálltak a járműről, végül három rendőrnek kellett leszorítania a földre. A gép ezután immár a férfi nélkül folytatta tovább az útját Gironába.
A Ryanair szóvivője megerősítette az esetet, és elmondta:
a Ryanair szigorú zéró tolerancia politikát alkalmaz a helytelenül viselkedő utasokkal szemben, és továbbra is határozott intézkedésekkel fog fellépni a rendbontókkal szemben, biztosítva, hogy az utasok és a személyzet tiszteletteljes és stresszmentes környezetben utazhasson, felesleges incidensek nélkül.
